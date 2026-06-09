'경고도, 퇴장도 많이 준다' 32강 운명 걸린 체코전 주심, '이집트 변호사' 오마르 배정...부심+VAR도 이집트 국적

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 북중미월드컵 성적을 좌우할 체코전 주심이 결정됐다. 이집트 변호사 출신 심판이 휘슬을 잡는다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다. 이 경기 결과에 따라 조별리그 통과를 향한 꽃길을 걸을지, 가시밭길을 걸을지 판가름 난다. 특히 승리할 경우, 조 2위를 바라볼 수 있어 원정 월드컵 첫 토너먼트 승리 목표에도 한 걸음 다가설 수 있다.

국제축구연맹(FIFA)는 9일(이하 한국시각) 한국-체코전 심판진을 공개했다. 경기 주심은 이집트의 아민 모하메드 오마르 심판이 맡는다. 오마르 주심의 직업은 변호사로 알려져 있다. 그는 2013년부터 이집트 프리미어리그에서 활약했으며, 2017년 FIFA 국제심판 자격을 획득했다.

2019년 17세 이하(U-17) 월드컵에 참가했고, 코트디부아르에서 치러진 2023년 아프리카 네이션스컵(AFCON) 개막전 주심을 맡는 등 아프리카 정상급 심판 중 하나도 평가받고 있다. 월드컵은 이번이 처음이다.

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스포츠매체 스포르티아우라는 지난 4월 북중미월드컵에 참가할 심판들을 소개하면서 오마르 심판에 대해 '변호사처럼 체계적이고 정확한 판정을 한다'고 평가했다. 이어 '위치 선정과 어드밴티지 룰을 지능적으로 적용하는 능력'을 장점으로 꼽은 뒤 '세계 축구에서 가장 기술적으로 뛰어난 팀들이 참가하는 대회에서, 모든 접촉마다 휘슬을 불기보다는 경기 흐름을 유지하려는 그의 의지는 진정한 자산이 될 것'이라고 평가했다.

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실제로 그는 U-17월드컵과 아프리카 네이션스컵과에서 총 8경기에 주심으로 나섰는데, 경기당 평균 20번 정도의 파울을 불었다. 8경기에서 옐로카드는 24번, 레드카드는 3번이나 꺼냈다.

홍명보호 입장에서는 일단 휘슬이 울리기 전까지 포기하지 않고 경기를 진행하는게 중요해졌다. 오마르 주심이 결정적인 순간에는 단호한 결정을 내리는만큼, 최대한 영리하게 몸싸움을 펼쳐야할 것으로 보인다.

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부심 역시 이집트 국적의 마흐무드 아부엘레갈, 아흐메드 호삼 타하가 맡을 예정이다. VAR 역시 이집트 출신 마흐무드 아슈가 맡고, VAR 부심은 미국 국적의 조 디커슨이 배정됐다. 대기심은 코스타리카 국적의 후안 칼테론 심판이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com