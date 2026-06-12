[체코전 LIVE]"꼬레아! 꼬레아!" 멕시코는 우리편→홈 분위기 '물씬'…체코 선수 공 잡으면 일제히 '야유'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민과 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 체코전 베스트 11이 포즈를 취하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]멕시코에서 펼쳐진 대한민국과 체코의 경기에선 뜻하지 않게 홈 분위기가 펼쳐지고 있다.

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12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 한국과 체코의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전.

킥오프 휘슬이 울린 후, 체코가 공세를 취하자, 관중석에선 야유가 쏟아졌다.

그리고 더 놀랍게도 "꼬레아, 꼬레야"(스페인어로 대한민국)라는 응원 구호가 울려퍼졌다. 국내 축구팬들이 '꼬레아'라고 할 리는 없을 터. 이날 멕시코 유니폼을 입고 이날 경기장 대다수 좌석을 메운 멕시코 팬들이 한국을 응원하는 것이었다.

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한국과 멕시코는 10일 같은 경기장에서 조별리그 2차전을 펼친다. 약 일주일 후면 서로 승점을 걸고 '전쟁'을 치러야 하는 입장이지만, 이날만큼은 한국을 응원하며 마치 서울월드컵경기장에서 펼쳐지는 A매치 홈경기와 같은 분위기를 연출했다.

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한국은 2018년 러시아월드컵 조별리그에서 독일을 꺾는 '카잔의 기적'으로 같은 조에 속한 멕시코의 16강 진출을 도운 바 있다. 당시 독일전에서 결정적인 골을 넣은 손흥민은 멕시코 국민들에게 '친구'로 불리었다.

전반 10분까지 양팀 모두 이렇다 할 공격 찬스를 만들지 못했다. 다소 지루한 공방전이 펼쳐지자, 멕시코 팬들은 '올레', '올레' 하며 더 빨리 경기를 진행하라고 소리쳤다.

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12분, 한국이 체코 골문을 처음으로 위협했다. 이강인이 골문으로 침투하는 이재성에게 예리한 패스를 찔렀다. 이재성이 트래핑한 공을 손흥민이 슈팅으로 연결했지만 수비 다리에 맞고 굴절돼 라인을 벗어났다.

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이어진 코너킥 찬스에서 이한범의 헤더가 골대를 벗어났다. 14분 이강인의 중거리 슛은 골키퍼 선방에 막혔다. 한국이 정신없이 몰아치고 있다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com