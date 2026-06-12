[체코전 현장 전반리뷰]"이강인→손흥민 중거리 위협적" 홍명보호, 주도권 잡고도 선제득점 실패→0-0 마무리

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 하이드레이션 브레이크에 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 물을 마시고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호가 체코전 전반 고전을 면치 못하고 있다.

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12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 전반이 0-0 동점으로 끝났다. 초반 이강인의 반짝 활약과 막바지 손흥민의 두 차례 중거리 슈팅 외에는 상대의 골문을 두드리지 못했다. 김민재가 중심이 된 수비진은 상대 에이스 파트리크 시크를 꽁꽁 묶은 덕에 실점 위기를 벗어날 수 있었다. 3주 간의 캠프를 통해 준비한 것을 전부 보여주지 못한 전반전이다.

홍명보 월드컵대표팀 감독은 손흥민(LA FC)을 최전방에 세우고 이재성(마인츠) 이강인(파리생제르맹)으로 공격 2선을 구축했다. 설영우(즈베즈다) 이태석(아우스트리아 빈)이 양 윙백을 맡고 황인범(페예노르트) 백승호(버밍엄시티)가 중원 듀오로 나선다. 이한범(미트윌란) 김민재(바이에른 뮌헨) 이기혁(강원)이 스리백을 구축한다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 꼈다.

체코는 파트리크 시크(레버쿠젠)가 공격 선봉을 맡고, 파벨 슐츠(올랭피크 리옹)와 루카시 프로보드(슬라비아 프라하)가 양 날개를 구성했다. 블라디미르 초우팔(호펜하임)과 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)가 양 윙백 자리에 위치했고, 토마시 소우체크(웨스트햄)와 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)가 중앙 미드필더 듀오로 나섰다. 슈테판 찰루펙(슬라비아 프라하), 로빈 흐라냐치(호펜하임), 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)가 스리백을 꾸렸다. 마체이 코바르시(에인트호번)가 골문 앞에 섰다.

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양팀은 전반 초반 신중한 탐색전을 펼쳤다. 전반 10분까진 다소 지루한 공방전이었다. 경기장 관중석 대부분을 메운 멕시코 현지팬은 '올레'를 외치며 더 빠른 공격 전개를 요구했다.

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몸이 풀린 대한민국이 공세를 높였다. 12분, 이강인이 파이널 서드 가운데 지점에서 수비 뒷공간을 향해 달려가는 이재성을 향해 침투 패스를 찔렀다. 이재성이 다리를 뻗어 공을 멈춰세운 뒤 뒤에 있는 손흥민에게 연결했다. 손흥민이 때린 슛은 수비 다리에 맞고 엔드라인을 벗어났다. 이어진 코너킥 찬스, 이강인이 왼발로 감아찬 코너킥이 이한범의 이마에 닿았으나 골대를 살짝 벗어나며 아쉬움을 삼켰다.

2분, 한국이 체코 골문을 처음으로 위협했다. 이강인이 골문으로 침투하는 이재성에게 예리한 패스를 찔렀다. 이재성이 트래핑한 공을 손흥민이 슈팅으로 연결했지만 수비 다리에 맞고 굴절돼 라인을 벗어났다.

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한국이 정신없이 몰아쳤다. 이강인의 컨디션은 유독 가벼워보였다. 14분, 이강인이 파이널 서드에서 공을 잡아 과감하게 왼발 중거리 무회전 슈팅을 시도했다. 공은 발등에 제대로 얹혀 골문 방향으로 날아갔다. 하지만 상대 골키퍼 코바르시가 몸을 날려 쳐냈다.

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15분, 흐름이 넘어갈 뻔한 실수가 나왔다. 자기 진영에서 김민재의 횡패스를 받은 이기혁이 트래핑 미스로 볼을 놓쳤다. 공을 가로챈 프로보드가 이기혁의 태클을 피해 우측면 깊숙한 곳까지 침투한 뒤 문전으로 낮은 크로스를 시도했다. 시크가 공을 향해 달려들었으나, 김민재가 침착한 마크로 슈팅을 저지했다.

계속해서 침투패스가 끊기는 실수가 반복되며 상대에 주도권을 쉽게 내줬다. 16분, 21분, 22분, 6분 간격으로 코너킥을 세 번이나 내줬다. 22분, 코너킥 상황에서 얼떨결에 수체크의 몸에 맞은 슛은 골대 밖으로 벗어났다. 주심은 하이드레이션 브레이크 가동을 알렸다. 한국 입장에선 이보다 더 좋을 수 없는 타이밍.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 슈팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

홍명보 감독은 김민재 이한범 설영우 등 수비수들을 붙잡고 열혈 지시했다. 수비진에 대한 문제점을 지적하는 듯한 제스쳐를 취했다. 하이드레이션 가동 이후로도 상황은 개선되지 않았다. 태극전사들은 포지션을 잡지 못한 채 우왕좌왕했다. 똑같이 11대11의 싸움인데 선수 숫자가 한 명 더 부족한 느낌이었다.

잠잠하던 경기에 활기를 불어넣은 건 손흥민이었다. 38분과 39분 각각 오른발과 왼발 중거리 슛으로 골문을 두드렸다. 골문 좌측 구석을 노리고 찬 왼발 감아차기 슈팅은 제대로 감기지 않으며 골대를 벗어났다. 전반 추가시간 이태석의 크로스를 손흥민이 제대로 처리하지 못하며 전반은 0-0 득점없이 끝났다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com