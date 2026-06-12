"손흥민 그건 넣었어야지!" 전반 아쉬운 빅찬스 미스, 英까지 탄식..."쏘니 더 잘해야 해"(체코전 전반 종료)

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 중거리슛을 시도했지만 빗나가자 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 아쉬운 득점 찬스 미스에 영국까지 탄식했다.

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대한민국 월드컵대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 전반을 0-0으로 마무리했다.

홍명보 월드컵대표팀 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내들었다. 최전방은 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 자리했다. 손흥민의 양쪽 측면에는 '동갑내기' 이재성(마인츠)과 '천재 플레이메이커' 이강인(파리생제르맹)이 포진해 공격을 지원사격했다. 중원은 황인범(페예노르트)이 한 축을 담당하고, 백승호(버밍엄시티)가 파트너로 호흡을 맞췄다. 수비진은 설영우(츠르베나 즈베즈다)와 이태석(아우스트리아 빈)이 윙백에 위치하고 이한범(미트윌란) 김민재(바이에른 뮌헨) 이기혁(강원)이 수비라인을 구축했다. 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다.

한국은 전반 안정적인 수비 체계를 선보이며, 체코를 틀어막았다. 수비에만 집중했던 것은 아니다. 한국은 이강인, 손흥민을 주축으로 여러 차례 기회를 만들었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 중거리슛을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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손흥민은 결정력이 아쉬웠다. 전반 38분 박스 정면에서 이재성의 패스를 받은 손흥민은 망설임 없이 슈팅을 시도했다. 공은 골대 위로 향했다. 전반 39분에는 김민재의 압박을 통한 공 탈취 이후 전개된 공격에서 다시 한번 슈팅 기회를 잡은 손흥민이 골문을 노렸으나, 골대 옆으로 향했다.

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절호의 기회를 살리지 못했다. 전반 추가시간 손흥민은 슈팅 기회에서 왼쪽으로 패스를 내줬다. 측면에서 이태석이 이를 크로스로 연결했다. 하지만 골문으로 쇄도하는 선수들에게 닿지 못했다. 전성기의 손흥민이었다면 슈팅으로 마무리할 수 있었던 장면이기에 아쉬움이 컸다.

영국 언론도 탄식했다. 영국의 가디언은 '손흥민, 더 잘했어야 했다'며 전반 38분 손흥민의 슈팅 미스를 아쉬워했다. 가디언은 ' 특유의 드리블로 오른쪽 측면에서 페널티 지역 왼쪽으로 드리블한 후 감아차기를 시도했지만 골대를 벗어났다'고 했다. 전반 막판 기회에서도 '손흥민이 득점했어야 했다'며 '슈팅을 시도하는 대신 왼쪽으로 원투 패스를 시도했다'고 지적했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com