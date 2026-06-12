[설기현의 월드컵 정주행]생각보다 세지 않은 멕시코, 충분히 잡을 수 있다...다만 전방 압박과 히메네스 중심 공격은 '경계'

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[설기현의 월드컵 정주행]막상 뚜껑을 열고 보니 멕시코는 생각보다 세지 않았다.

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첫 경기라 그런건지, 원래 그 정도인지는 더 파악해봐야겠지만, 기대에 미치지 못했다. 멕시코의 특징이라 하면 남미 못지 않은 기술에 조직력을 갖췄다는 점이다. 8강까지는 못가도, 16강까지는 꼬박꼬박 갔던 이유다. 하지만 남아공을 상대로 뭔가 부담감이 있었는지 빌드업 과정이나 조직적으로 만들어가는 것들이 좋아보이지 않았다.

아기레 감독 특유의 강한 압박은 잘 보여줬지만, 딱 예상했던데로다. 남아공이 퇴장으로 무너지고 난 후에야 빌드업이 나오더라. 확실히 홈팀 답게 기후나 환경 등에 최적화되어 있던만큼 기동력은 좋았다. 2002년 한-일월드컵때 우리가 그랬던 것처럼. 이 부분은 확실히 우리가 신경써야할 것 같다. 남아공도 높은 위치부터 하는 멕시코의 압박에 무너졌다. 더 정교하게 빌드업을 가져갈 필요가 있다. 여기서 압박을 잘 풀면 곧바로 찬스가 생길 수 있다.

라울 히메네스로 이어지는 볼도 날카로웠다. 사이드로 갔을때 히메네스의 움직임에 맞춰주는 킥이 좋았다. 지난해 9월 평가전에서도 히메네스에게 골을 내줬던 기억이 있는데, 히메네스 봉쇄법에 대해서는 코칭스태프가 보다 분석을 잘해야 할 것 같다.

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멕시코는 체코와 달리 잘게 썰고 들어가는 팀이다. 수비시에는 5-4-1로 서고, 공격시에는 백스리와 백포를 혼용한다. 아무래도 짧은 패스로 풀어나가야 하니 지키고 있는 상대 수비에 대응하기 위해 로테이션을 활용했다. 그런데 미스가 많았다. 미스 후 짤렸을때 역습을 내주는 장면들이 좀 나왔다. 남아공 공격이 워낙 약해서 위험한 장면으로 이어지지는 않았지만, 의외로 역습 시 뒤를 커버하는 과정은 좀 느렸다.

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개인적으로는 멕시코와의 2차전은 심리적으로 우리가 우위를 가질 수 있다고 본다. 멕시코는 홈에서 하니 우리를 잡고 무조건 조 1위를 해야한다는 부담감이 있다. 만약 우리가 체코를 잡지 못하고 멕시코전에 승점을 가져가야 하는 경기를 했더라면 말릴 수 있다. 하지만 승점을 확보한만큼 우리 플레이를 하면 된다.

우리가 체코전처럼 수비를 단단히 하고 빠르게 역습을 한다면 분명 승산이 있다. 멕시코는 만드는 과정에서의 완성도는 높지 않았다. 우리가 인내심을 갖고 간다면 심리적으로 급한 상대를 역이용할 수 있다. 전략적으로 접근하면 멕시코도 잡을 수 있다.

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남아공은 더 약했다. 왜 1승 제물인지 알겠더라. 5-3-2를 서다가 수비시 빠르게 뻗어나가는게 있는데 전혀 날카롭지 않았다. 기본적으로 수비 숫자를 많이 두는데 크로스가 됐을때 박스 안에 숫자가 부족했다. 중앙에 있는 미드필더가 들어가지 않아서 컷백을 계속 허용하더라.

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체코처럼 단순하고 직선적으로 플레이하지 않는데, 이 과정이 좀 어설펐다. 실점 장면을 보면 다 빌드업하다가 짤렸다. 이런 스타일을 하루아침에 바꾸기는 쉽지 않다. 경기가 안풀리다보니 자멸했는데, 남아공 역시 아프리카 특유의 멘탈적인 부분이 문제인 것 같다. 월드컵에서 두 명 퇴장 당하는 모습은 거의 못본 것 같다. 만약 남아공이 체코전까지 지면, 우리와 치르는 3차전은 생각보다 더 쉽게 갈 수 있을 것 같다.

경남FC 전 감독