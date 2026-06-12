'마치 고든 뱅크스 같았다' 英전설까지 소환했다! 체코 감독이 놀란 김승규의 슈퍼세이브...英언론 '전설적인 선방' 엄지척

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 상대 슛팅을 막아낸 김승규가 상황을 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 오현규와 김승규, 김민재가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'전설적인 선방이었다. 마치 고든 뱅크스 같았다!'

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영국 BBC의 국찬이었다. 홍명보호가 월드컵 첫 경기에서 기적의 역전승을 일궜다. 대한민국 월드컵 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 승리했다.

전반을 0-0으로 마친 대한민국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 8분 후인 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 그리고 경기 종료를 10분 남겨둔 후반 35분 '특급 조커' 오현규(베식타시)가 월드컵 데뷔전에서 극장골을 폭발했다.

이번 대회는 조 3위까지 32강에 갈 수 있다. 1승2패도 가능하다. 첫 경기만에 승리를 신고하며, 충분조건을 충족시켰다. 남아공의 전력이 기대보다 떨어지는만큼, 멕시코전만 잘 넘긴다면 조 1위도 가능할 수 있다. 여러모로 얻은게 많은 승리였다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 승리를 이끈 뒤 골키퍼 김승규와 포옹을 하고 있다. 오른쪽 뒤로는 체코의 대표 스타 소우체크가 걸어가고 있다 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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이날 승리의 히어로 중 하나는 김승규였다. 2-1로 앞선 후반 37분 김승규는 신기의 선방을 펼쳤다. 세트피스 상황에서 체코가 결정적 기회를 만들었다. 아담 흘로제크(호펜하임)가 뒷공간으로 흘러간 공을 잡고 슈팅한 것이다. 절체절명의 순간 김승규가 동물적인 반사 신경으로 막아냈다. 그야말로 한국을 구한 '슈퍼 세이브'였다. 미로슬라브 코우베크 체코 대표팀 감독이 "골키퍼가 어떻게 골문 앞에서 쏜 슛을 막을 수 있었는지 모르겠다"고 할 정도였다.

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여기서 끝이 아니었다. 그는 후반 추가 시간 상대의 슈팅을 또 한번 막아내며 환호했다.

김승규는 자타공인 '인간 승리'의 아이콘이다. 그는 지난 2024년 열린 카타르아시안컵 이후 십자 인대만 두 번을 다쳤다. 은퇴까지 몰릴 수 있었지만, 김승규는 뼈를 깎는 노력으로 복귀했다. 변함없는 활약을 펼치며 월드컵 출전까지 성공했다. 그에게 이번 대회는 더 특별했다. 이번 월드컵을 앞두고 '딸 아빠'가 됐기 때문이다. 소집 기간 중 득녀한 김승규는 월드컵에서 좋은 성적을 거둔 뒤 딸을 만나겠다고 다짐했다. 그는 환상적인 선방쇼로 약속을 지켰다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 김승규가 체코의 프로보드를 견제해 달라는 신호를 보내고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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영국 BBC는 '전설적인 선방이었다. 마치 고든 뱅크스를 연상케했다'고 김승규를 극찬했다. 고든 뱅크스는 잉글랜드의 전설적인 골키퍼였다. 그는 잉글랜드의 유일한 월드컵 우승인 1966년 잉글랜드 월드컵에서 443분 무실점의 대기록을 달성하며, 팀의 우승을 이끌었다. 1970년 멕시코 대회에서 펠레의 헤더를 막는 장면은 역대 최고의 선방 장면으로 꼽힐 정도다. 월드컵 역대 최고 선방률까지 보유하고 있는 뱅크스와 비견된다는 것 자체가 김승규가 이번 체코전에서 얼마나 좋은 활약을 보였는지 보여주는 대목이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com