'이래서 감독이 중요!' 英 BBC, 홍명보 韓 사령탑 기습 숭배 '홍'며들었다…신들린 용병술 "SON 빼고 OH 옳은 결정!"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 홍명보 감독과 악수하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]영국도 홍명보 감독의 축구에 '홍'며들었다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 1차전 승리를 거머쥐었다.

이날 한국은 경기 초반부터 상대를 적극적으로 몰아붙였다. 수 차례 기회를 만들어냈지만, 골로 연결하지 못했다. 오히려 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용했다. 롱스로인 상황에서 허를 찔린 것이다.

무너지지 않았다. 한국은 후반 22분 동점골을 폭발했다. 이강인(파리생제르맹)의 패스를 황인범(페예노르트)이 센스 있는 슈팅으로 득점을 완성했다. 경기는 1-1 원점. 홍 감독은 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 벤치로 불러들이고 오현규(베식타시)를 투입하는 과감한 승부수를 띄웠다.

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카드는 적중했다. 후반 35분 오현규의 발끝이 빛났다. 그는 황인범의 크로스를 득점으로 완성했다. 월드컵 데뷔전, 데뷔골을 결승골로 마무리한 순간이었다. 이후 한국은 김승규(FC도쿄)의 선방쇼까지 묶어 승리의 마침표를 찍었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 승리가 확정되자 홍명보 감독이 선수단과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 넘어진 설영우를 일으켜세워주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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영국 언론 BBC는 '손흥민의 팀은 체코와의 경기에서 우위를 점하고 있었다. 그는 전반에만 다섯 차례의 슈팅을 시도했지만 득점하지 못했다. 오히려 체코에 실점했다. 이강인이 활발한 움직임으로 황인범의 득점을 도우며 1-1이 됐다. 이후 오현규가 황인범의 크로스를 받아 역전을 완성했다. 그리고 골키퍼 김승규 덕분에 승리를 확정했다'고 보도했다.

이 매체는 '손흥민은 그동안 한국의 간판으로 활약했다. 네 번째 월드컵에 출전했다. 이강인 이재성(마인츠)과 원활하게 연계해 전반에 많은 기회를 창출했다. 하지만 충분한 결과를 얻지 못했다. 그는 1-1 동점 상황에서 교체됐고, 교체 선수였던 오현규가 월드컵에서 득점을 기록했다'고 덧붙였다.

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또한, 이 매체는 클린턴 모리슨 패널의 말을 인용해 "(손흥민을 빼고, 오현규를 투입한)결정이 당시에 옳은 결정이라고 생각하지 않았다. 오현규가 승리를 이끌며 옳은 결정이 됐다. 이래서 주요 대회에서 감독을 맡는 사람들이 거액의 연봉을 받는 것이다. 한국은 이번 승리가 얼마나 중요한지, 그리고 얼마나 값진 3점인지 잘 알고 있다. 이번 승리는 남은 대회 기간 동안 선수들에게 자신감을 불어넣어 줄 것"이라고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com