英 "이래서 거액 연봉 받는 것"→日 "여전히 멋지다" '월클' 사령탑, '짜릿한 역전승' 홍명보 감독 향한 극찬 폭발

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 지켜보는 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]이래서 '월클' 사령탑이다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독을 향한 극찬이 쏟아지고 있다.

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대한민국 축구대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 1차전 승리를 챙겼다.

한국은 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용하며 흔들렸다. 그러나 후반 22분 황인범(페예노르트)의 동점골이 나왔다. 홍 감독은 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 벤치로 불러들이고 오현규(베식타시)를 투입하는 과감한 승부수를 띄웠다. 카드는 적중했다. 오현규가 후반 35분 황인범의 패스를 결승골로 연결하며 승리를 거머쥐었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 승리가 확정되자 홍명보 감독이 선수단과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 역전승을 거둔 후 홍명보 감독과 김민재가 포옹하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

경기 뒤 클린턴 모리슨 영국 BBC 패널은 "(손흥민을 빼고, 오현규를 투입한)결정이 당시에 옳은 결정이라고 생각하지 않았다. 오현규가 승리를 이끌며 옳은 결정이 됐다. 이래서 주요 대회에서 감독을 맡는 사람들이 거액의 연봉을 받는 것이다. 한국은 이번 승리가 얼마나 중요한지, 그리고 얼마나 값진 3점인지 잘 알고 있다. 이번 승리는 남은 대회 기간 동안 선수들에게 자신감을 불어넣어 줄 것"이라고 말했다.

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일본 열도도 뜨겁다. 일본의 디앤서는 '한국과 체코 경기 중계에 비친 감독은 일본에서도 익숙한 얼굴이다. 팬들은 뜨거운 시선을 보냈다. 홍 감독은 한때 일본 J리그에서도 활약했다. 일본에서도 잘 알려진 인물'이라고 전했다. 이 매체에 따르면 일본 팬들은 '홍 감독님 여전히 멋지다', '한국 감독이 명보 형님이었네', '여전히 멋진 분이다' 등의 반응을 쏟아냈다.

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홍 감독은 1990년 이탈리아 대회를 시작으로 4회 연속 월드컵 무대를 밟았다. 황선홍 대전하나시티즌 감독, 이운재 베트남대표팀 골키퍼 코치와 한국인 월드컵 최다 대회 출전 기록을 공동 보유하고 있다. 홍 감독은 4개 대회에서 16경기를 소화하며 출전 경기 수로는 한국인 단독 1위에 랭크돼 있다. 무엇보다 2002년 한-일월드컵에선 주장으로 한국의 사상 첫 4강 진출을 견인했다. 그는 이제 감독으로 한국의 축구 역사를 향해 걸어 나아간다.

한국은 19일 같은 장소에서 '개최국' 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com