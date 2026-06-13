'대한민국의 캡틴은 손흥민입니다' 김민재가 끝나자마자 달려간 이유...극찬 "홍명보호의 모든 걸 요약하는 장면"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 김민재와 손흥민이 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국이 '원팀'이라는 증거다.

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대한민국 월드컵대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 1차전 승리를 챙겼다.

한국은 이날 기적과도 같은 역전승을 거뒀다. 한국은 전반 초반부터 체코를 압도했다. 높이를 앞세운 체코였지만 한국을 크게 위협하지 못했다. 한국은 손흥민에게 몇 차례 좋은 기회가 왔지만 아쉽게도 손흥민의 영점이 평소와는 달랐다.

아쉽게도 선제 실점을 내준 건 후반 14분이었다. 체코의 높이에 알고도 당했다. 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)의 러닝 점프에 제대로 당하면서 실점했다. 하지만 한국은 무너지지 않았다. 한국은 후반 17분 이강인의 기가 막힌 패스를 받아낸 황인범의 기막힌 로빙슛으로 경기를 원점으로 되돌렸다.

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홍명보 감독은 후반 23분 주장이자 에이스인 손흥민을 교체하는 결단을 내렸다. 손흥민의 컨디션이 고지대에서 평소답지 못했다는 판단을 내린 것이다. 손흥민으로서는 아쉬울 수밖에 없는 상황. 손흥민은 주장 완장을 김민재에게 넘기고 벤치로 돌아갔다. 손흥민의 표정은 좋아 보이지 않았지만 팀을 위해 다시 주장답게 행동했다.

사진=풋볼 트윗

손흥민 대신 교체로 들어간 요현규가 후반 35분 황인범의 패스를 받아 환상적인 역전골을 터트리며 한국은 승리했다. 2010년 남아공월드컵에서 그리스를 2대0으로 꺾은 이후 16년 만에 1차전 승리를 거뒀다.

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경기 후 유명 축구 SNS 매체인 풋볼 트윗은 '한국 대표팀의 모든 것을 보여주는 멋진 순간'이라며 한 장면을 조명했다. 매체는 '손흥민이 교체되어 나갈 때, 그는 체코와의 경기 막판을 위해 주장 완장을 김민재에게 넘겨줬다. 경기 종료 휘슬이 울리고 승리가 확정되자, 김민재는 곧바로 손흥민을 찾아가 직접 주장 완장을 돌려줬다'며 두 선수가 서로를 얼마나 신뢰하고 있는지를 조명했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝난 후 김민재가 손흥민에게 주장 완장을 건네주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

김민재가 얼마나 손흥민을 존중하고 있는지를 보여주는 장면이었다. 우리 팀의 주장은 손흥민이라는 제스쳐였다. 손흥민도 체코를 상대로 무결점 수비력을 보여준 김민재를 안아주면서 기뻐했다.

매체는 '작은 행동이지만, 이 장면은 이 선수단 안에 존재하는 존중, 단결력, 그리고 리더십이 얼마나 큰지를 잘 보여준다'며 팀이 하나로 잘 뭉쳐있다고 평가했다.