[멕시코시티NOW]'라울 히메네스→오초아' 멕시코, 환한 미소 속 회복 훈련…'조 1위 결정전' 韓 경기 준비 돌입

Advertisement

Advertisement

[멕시코시티(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 두 번째 상대, 멕시코가 밝은 표정으로 회복 훈련에 나섰다.

Advertisement

하비에르 아기레 멕시코 월드컵대표팀 감독이 이끄는 멕시코 축구대표팀은 13일(이하 한국시각) 멕시코 멕시코시티의 외곽에 위치한 고성능훈련센터(CAR)에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 준비에 돌입했다.

아기레 감독을 비롯한 선수들은 매우 밝은 표정으로 그라운드에 들어섰다. 첫 승리의 기쁨 덕분인 듯했다. 멕시코는 전날 멕시코 멕시코시티의 멕시코 스타디움에서 열린 남아공과의 공식 개막전에서 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 멕시코는 공식 개막전 2무5패의 징크스를 끊어냈다.

멕시코의 시선은 이제 대한민국과의 2차전으로 향한다. 두 팀은 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 격돌한다. 사실상 A조 '1위 결정전'이다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국 축구대표팀도 체코와의 첫 경기에서 승리를 거머쥐었다. 이날 한국은 후반 14분 라디슬라프 크레이치(울버햄튼)에게 선제골을 허용했다. 그러나 후반 22분 황인범(페예노르트), 후반 35분 오현규(베식타시)의 연속 득점을 묶어 2대1, 짜릿한 역전승을 이뤄냈다.

Advertisement

이날 멕시코 선수들은 일단 가볍게 몸을 풀며 회복에 집중하는 모습이었다. 훈련장을 가볍게 한 바퀴 걸으며 컨디션을 확인했고, 이후 러닝과 볼 돌리기 등으로 시동을 걸었다. '영원한 에이스' 라울 히메네스(울버햄튼)도 즐거운 표정이었다. 그는 남아공을 상대로 눈물을 득점을 완성했다. 그는 자신의 네 번째 월드컵 만에 기어코 첫 골을 폭발했다. 히메네스는 득점 뒤 눈물을 펑펑 흘렸다. '맏형' 기예르모 오초아(AEL 리마솔)도 선수들과 대화를 내누며 분위기 메이커 역할을 하는 모습이었다. 남아공전에서 퇴장 당한 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)도 모습을 드러냈다.

Advertisement

한편, 이번 대회 개최국인 멕시코는 역사적 홈 개막전 승리에 좀처럼 흥분을 가라앉히지 못했다. 팬들은 밤새 기쁨을 만끽했고, 분위기는 이튿날에도 계속됐다. 멕시코 축구대표팀의 유니폼, 머플러 등을 두른 채 기뻐했다. 또한, 멕시코시티 소칼로 광장에 마련된 '팬 페스타'에는 수 많은 팬이 몰려들어 축구 사랑을 자랑했다. 캐나다-보스니아헤르체고비나의 조별리그 B조 경기에도 수 천 명의 팬이 대형 전광판을 통해 동시 시청하며 월드컵을 즐겼다.

멕시코시티(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com