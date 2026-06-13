[월드컵 리뷰] '손흥민 월클 만든 감독답다' 포체티노의 미국 강하다, 파라과이에 4-1 완승 '발로건 멀티골'

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[스포츠조선 김대식 기자]마우리시오 포체티노 감독이 이끄는 미국이 압도적인 경기력으로 첫 승을 거뒀다.

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미국은 13일 오전 10시(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 LA 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 D조 조별리그 1차전에서 4대1로 승리했다. 압도적인 경기력으로 자국 대회를 기분 좋게 출발한 미국이다.

파라과이가 전반 7분 만에 무너졌다. 미국이 빠른 전환으로 공격 전환에 성공했다. 크리스천 풀리식이 과감하게 파고든 뒤에 공이 빠지자 웨스턴 멕케니가 중앙으로 연결했다. 이때 다미안 보바디야가 제대로 반응하지 못하면서 자책골이 터지고 말았다. 이번 대회 첫 자책골이 나왔다.

미국은 파라과이를 숨도 못 쉬게 만들었다. 측면을 제대로 활용하면서 개인, 팀 기량에서 압도했다. 계속 두드리던 미국은 무서웠다. 전반 28분 폴라린 발로건의 득점은 아쉽게 오프사이드로 선언됐다.

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전반 31분 결국 미국이 간격을 벌렸다. 왼쪽을 공략한 미국이었다. 풀리식이 돌파 후에 뒤로 내줬고, 발로건의 침착한 마무리가 나왔다. 완벽하게 승기를 잡아가는 미국이었다.

발로건이 파라과이를 찢었다. 전반 추가시간 5분, 후방에서 단번에 발로건을 향해 패스가 투입됐다. 발로건이 수비수의 태클에도 넘어지지 않았고, 침착하게 골대 구석으로 공을 밀어 넣었다.

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후반 들어서는 파라과이의 경기력이 조금 올라왔다. 여전히 미국이 우세했지만 파라과이도 공격에 나서는 장면이 조금씩 나왔다. 후반 27분 미국이 결국 실점을 허용했다. 다소 평범한 롱볼을 제대로 걷어내지 못하면서 페널티박스까지 전진을 허용했다. 훌리오 엔시소의 패스를 받은 마우리시우가 구석을 정확히 노려서 마무리했다.

파라과이는 더 추격하고 싶어했지만 미국도 실점 후 다시 정신을 차렸다. 경기 종료 직전 지오반니 레이나의 환상적인 아웃프런트 득점까지 터지면서 미국의 승리로 마무리됐다.