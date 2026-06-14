골 없어도 누구보다 땀 흘렸다...韓 축구 최고 스타, 이젠 '언성 히어로'까지, 동료들도 "정말 많이 뛰어줘서, 상대 수비 빨리 지쳤다"

사진=KFA TV 캡처

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 득점 실패 후 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]득점의 아쉬움은 달래지 못했지만, 역할은 분명히 해냈다. 동료들도 손흥민의 숨은 활약을 인정했다.

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홍명보호는 12일(이하 한국시각) 멕시코 할리스코주 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승했다.

이강인과 황인범의 맹활약, 오현규의 월드컵 첫 골, 김민재의 단단한 수비 등 주축 선수들이 팀 승리를 이끌었다. 홍명보호는 첫 승과 함께 32강 진출의 5부 능선을 넘었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 슛팅을 실패하며 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

유일한 아쉬움이 손흥민의 침묵이었다. 손흥민은 이날 경기 최전방에 선발 출전했으나, 득점 없이 경기를 마쳤다. 다만 경기 내내 위협적인 기회는 여러 차례 잡았다. 상대 육탄 수비에 막힌 슈팅들이 아쉬웠다. 그럼에도 팀 승리에 기여하는 플레이를 몇 차례 선보였다. 쉬지 않고 경기장을 누비며 상대 수비를 위협했다.

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다만 손흥민 본인도 아쉬움을 숨기기는 어려워 보였다. 경기 후인 13일 대한축구협회(KFA) 공식 유튜브 채널의 영상 속에서 손흥민은 "난 오늘 한 것 없다. 주인공은 항상 또 있다. (황)인범이, (오)현규, (김)승규형이 잘 했다. 전 오늘 한 것 없다"고 했다. 손흥민답지 않은 표정, 득점에 대한 아쉬움이 클 수밖에 없기에 다소 담담하게 주장으로서 동료들의 활약을 치켜세웠다.

사진=KFA TV 캡처

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하지만 도리어 대표팀 동료들이 손흥민의 활약을 인정했다. 수문장 김승규는 "(체코전)숨은 주역은 흥민이였다. 우리가 전반에 뒷 공간을 때리는 공이 많았는데 흥민이가 힘들었을텐데 정말 많이 뛰어줬다. 수비때도, 공격때도 많이 뛰어줘서 상대 수비가 많이 지쳤다"라고 말했다. 이강인도 마찬가지였다. 이강인은 경기 후 방송 인터뷰에서 "움직임이 좋았다"며 "(손)흥민이형이 나오면서 끌어주고, 이런 모든 부분들이 팀에 많이 도움이 됐다"고 밝혔다.

한국 축구 최고의 스타는 비록 침묵했지만, 소리 없는 영웅으로서 1차전 승리에 기여했다. 다가오는 멕시코, 남아공을 상대로는 다시 한번 자신의 최고 장기인 득점을 보여주며 미소를 지을 차례다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com