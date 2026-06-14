[멕시코시티ON]"SON '월클'…너무 무섭다" 멕시코 기자들 직접 뽑은 '경계 대상 1호', 누가 뭐래도 韓 에이스는 '단연' 손흥민

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 관중석을 향해 환호를 유도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 김민재, 오현규와 승리의 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[멕시코시티(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]누가 뭐래도 대한민국의 '에이스'는 단연 손흥민(34·LA FC)이다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다.

사실상 A조 '1위 결정전'이다. 한국은 체코와의 첫 경기에서 2대1로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 한때 0-1로 밀렸지만, 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)의 연속 득점을 묶어 승리를 거머쥐었다. 이로써 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 월드컵 1차전 승리를 챙겼다. '홈 팀' 멕시코도 공식 개막전에서 남아공을 2대0으로 눌렀다. 사우디아라비아리그 득점왕 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)가 대회 1호골을 꽂아 넣었다. 라울 히메네스(울버햄튼)가 개인 통산 네 번째 월드컵 만에 눈물의 첫 득점을 완성했다. 1차전을 승리로 장식한 한국과 멕시코는 토너먼트 진출에 바짝 다가섰다. 두 팀 경기 결과에 따라 A조 순위가 윤곽을 드러낼 것으로 보인다.

멕시코는 한국과의 경기를 앞두고 연일 훈련에 몰두하고 있다. 멕시코 멕시코시티의 외곽에 위치한 고성능훈련센터(CAR)에서 매일 오전 훈련을 진행하고 있다. 현장엔 멕시코 대표팀을 취재하기 위한 취재 열기도 뜨겁다. 실제로 14일 열린 훈련엔 70여명에 가까운 기자들이 현장을 찾았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 손흥민과 오현규가 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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현장에서 만난 기자들은 한입 모아 한국과 멕시코의 대결에 큰 기대감을 드러내면서 '당연한' 키 플레이어로 손흥민을 꼽았다. 칼로스포츠(Claro sports)의 조엘 모랄레스 기자는 "손흥민이 매우 눈에 띈다. 그는 매우 매서운 선수"라고 말했다. 프리랜서 기자 페드로 안토니오도 "그래도 손흥민"이라고 했다.

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'캡틴' 손흥민은 체코와의 1차전에 최전방 공격수로 선발 출격했다. 그는 경기 초반부터 적극적인 움직임으로 상대 골문을 노렸다. 하지만 그의 슈팅은 번번이 체코의 골문을 빗나갔다. 손흥민은 기대했던 공격포인트 없이 후반 24분 오현규와 교체돼 벤치로 물러났다. 일각에서 그의 선발 출전 여부 등에 대해 물음표를 남긴 이유다. 손흥민 역시 대한축구협회를 통해 "난 한 것 없다. 주인공은 항상 또 있다. (황)인범이, (오)현규, (김)승규 형이 잘 했다. 난 한 것 없다"며 풀죽은 모습을 보였다.

그래도 손흥민은 손흥민이다. 홍 감독은 "중요한 경기고, 압박감 받는 경기에서 당연히 손흥민이 선발로 나와야 한다고 생각했다. 주위 선수들에게 안정감을 줬어야 한다. 손흥민이 준비한 걸 잘 실행해줬다. 찬스를 놓친 건 그렇게 중요한 부분이라고 생각하지 않는다. 득점 감각이 좋다. 앞으로도 크게 걱정하지 않는다"고 믿음을 드러냈다.

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폭스스포츠의 로돌프 로드리게즈 기자는 "손흥민은 월드클래스다. LA FC에서 뛰는 것을 지켜볼 기회가 있었다. 그는 이미 LA FC의 슈퍼스타다. 좋은 성적을 거뒀다"며 "체코전은 정신적인 측면일 수도 있지만, 체코를 대하는 경기 스타일이었을 수도 있다고 생각한다. 멕시코와의 경기에선 다른 모습을 볼 수 있을 것 같다"고 내다봤다.

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멕시코시티(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com