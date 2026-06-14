"도망가지 못한 스위스, 벌받았다" '0-1→1-1' 스위스-카타르전, 맨유 레전드 개리 네빌의 혹평 "무자비하지 못한 스위스 공격수들, 수준 떨어진다"

맨유 레전드 출신 전문가 개리 네빌 캡처=개리 네빌 SNS

스위스 선수들 EPA

물 마시는 스위스 선수들 EPA

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[스포츠조선 노주환 기자]무기력하게 한골차 패배를 당할 것 같았던 카타르가 경기 종료 2분을 남기고 극적인 동점골을 터트렸다. 스위스는 다잡았던 1-0 승리를 순식간에 날려버렸다. 승점 3점이 1점으로 변했다. 한수 아래 카타르가 스위스와 극적으로 비겼다.

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카타르와 스위스가 14일(한국시각) 미국 샌프란시스코 리바이스 스타디움에서 벌어진 북중미월드컵 조별리그 B조 첫 경기서 1대1 무승부를 기록했다. 스위스가 전반 17분 엠볼로의 선제 PK골로 앞서 나갔고, 계속 끌려간 카타르는 후반 추가시간 4분 터진 주장 쿠키의 헤더 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 두 팀은 승점 1점씩을 나눠가졌고, B조는 4팀이 모두 동률이 됐다. 전날 벌어진 경기서 개최국 캐나다와 보스니아-헤르체코비나전도 1대1 무승부였다. 뚜껑을 열어보니 B조가 '죽음의 조'가 됐다.

전문가들은 스위스의 아쉬운 골결정력을 꼬집었고, 추가골 기회를 살리지 못할 경우 이런 일은 언제라도 일어날 수 있다고 평가했다. 카타르는 이날 경기 주요 세부 기록에서 스위스에 크게 밀렸다. 슈팅수(7개<26개) 유효슈팅(4개<7개), 기대득점(0.76골<3.24골)에서 카타르가 전부 밀렸다. 하지만 최종 스코어는 1대1로 똑같았다. 이게 축구다.

맨유 레전드 수비수 출신으로 영국 ITV 전문가로 활동 중인 개리 네빌은 "스위스 공격수들은 한 단계 아래 수준이다"고 평가했다. 그는 "우리는 전반전에 경고 신호를 보냈다. 은도예, 바르가스, 엠볼로에 대해 그들이 딱 한 단계 아래 수준이라고 말했다. 이번 경기에서 그들은 경기를 (일찍) 끝낼 수 있었다. 2골차나 3골차로 달아날 기회가 반복적으로 있었다. 그들에게는 그러한 무자비함이 없었다. 치명적이지 못했다"고 혹평했다.

스위스 선수들 AP

동점골에 한데 모인 카타르 선수들 로이터

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공격수 출신으로 BBC 전문가로 활동 중인 클린턴 모리슨은 "그라운드 위에 감정이 격해진 (카타르)선수들이 많이 보인다. 이 결과는 카타르가 앞으로 나아가는 데 자신감을 줄 것이다. 나는 그들이 환상적이었다고 생각한다. 스위스가 이른 시간에 골을 넣었을 때 '경기가 걷잡을 수 없이 흘러갈 수 있겠다'고 생각했지만, 그들은 경기 흐름을 유지하며 기회를 잡아냈기 때문에 칭찬받아 마땅하다. 카타르 선수들과 그곳에 간 팬들에게 환상적인 일이다"고 말했다. 또 그는 "축구에서는 원래 이런 일이 일어난다. (스위스처럼)기회를 살리지 못하면 벌을 받게 돼 있다"면서 "(카타르는 막판)페널티 박스 안으로 정말 멋진 공이 투입되었고 헤더가 환상적이었다. 그(쿠키)가 가장 간절히 원했고, 공을 향해 달려들었다"고 설명했다.

기뻐하는 카타르 선수들 AP

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아스널 공격수 출신으로 ITV 전문가로 나선 이안 라이트는 "스위스가 얼마나 많은 기회를 잡았었는지는 모르겠지만 카타르가 잘 버텨냈다. 카타르 골키퍼(아부나다)가 여러 차례 선방을 해냈다. 경기 막판 동점골, 그 일이 일어날 때까지 그들은 끝까지 버텼다. 스위스는 무자비하지 못했고 자신들에게 유리하게 흘러갈 것이라 생각했지만, 카타르에 그런 일이 일어났다. (축구에서)1-0 상황에서 그렇게 수비하면 항상 이런 일이 일어난다"고 평가했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com