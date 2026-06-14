"온사이드! 정심 맞거든" 스위스 PK골 '반자동 옵싸 판독' 논란에 FIFA가 직접 답했다

출처=FIFA

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[스포츠조선 전영지 기자]"오프사이드 아닙니다!"

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국제축구연맹(FIFA)이 14일(한국시각) 미국 샌프란시스코 베이에리어 스타디움에서 펼쳐진 북중미월드컵 B조 스위스-카타르전 도중 발생한 반자동 오프사이드 판독 시스템에 대한 논란에 공식 SNS를 통해 즉각 응답했다. .

이날 전반 14분 스위스의 레모 프뢸러가 카타르 골키퍼와 충돌하며 페널티킥을 얻어냈다. 브릴 엠볼로가 이를 성공시키며 1-0으로 앞서다 후반 추가시간 카타르 부알람 후히가 극장 동점골을 터뜨리며 양팀은 1대1로 비겼다.

영국 BBC 스포츠와 I-TV 해설위원 게리 네빌 등이 스위스의 선제골 장면 직전 오프사이드 의혹을 제기했다. 프뢸러가 패스를 받기 직전 오프사이드 위치에 있었던 것처럼 보였다는 점. 현장 중계진과 전세계 시청자들은 육안으로 보기에 명백한 오프사이드라고 판단했지만 FIFA가 이번 월드컵을 앞두고 대대적으로 홍보한 초정밀 '반자동 오프사이드 판독 시스템(SAOT, Semi Automated Offside Technology)'이 가동되지 않았다고 지적했다.

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이번 월드컵을 앞두고 FIFA는 새로운 기술의 도입, 고성능 반자동 오프사이드 판독 시스템에 큰 공을 들였다. 각 선수의 독특하고 실감 나는 아바타를 만들기 위해 월드컵에 참가한 전 선수를 스캔했다. 지금까지 지켜본 중에 가장 정확한 오프사이드 판정 그래픽을 제공할 예정이었다. 하지만 스위스-카타르전에서 허점이 드러났다. 오프사이드 의혹 속에 프뢸러가 실제 온사이드였다는 것을 증거가 제시되지 않은 것.

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영국 방송 ITV에 출연한 게리 네빌은 "여기 있는 우리 모두가 오프사이드라고 생각한다. 집에서 보는 시청자들도 모두 그렇게 생각한다. FIFA는 주관 방송사이며, 그들이 우리에게 보여줄 수 있는 반자동 판정 시스템을 가지고 있다. 그들이 다른 증거를 증명해 보이기 전까지는 오프사이드다. 거대한 의문이 존재한다"고 했다. BBC 스포츠는 '의구심을 자아내기에 확실한 한 가지가 있다면 그것은 바로 지연이다. 지연은 음모론을 키우는 공백을 만들어낸다. 이는 FIFA가 무언가를 숨기고 있다는 인상을 줄 수도 있다'고 우려를 표했다. 스위스의 페널티킥 상황에서 명백한 증거가 제시되지 않은 탓에 의혹이 난무했다. 네빌은 "이것은 독재 국가와 같다. 증거를 내부적으로만 쥐고 있으면서 대회에서 경기를 치르는 국가의 팬들에게 보여주지 않는다는 발상은 완전히 터무니없다. 오프사이드의 증거를 보여주지 않다니, 우리에게 그것이 오프사이드(혹은 온사이드)라는 것을 증명하라! 바로 보여달라. 왜 투명성을 확보하지 않는가?"라고 목소리를 높였다.

의혹이 증폭되던 상황, FIFA는 이날 SNS를 통해 늦게나마 명백한 증거를 제시해 논란에 종지부를 찍었다. '샌프란시스코 베이 지역에서 열린 카타르-스위스전 중, 전반 14분 스위스에 페널티킥이 선언되기 직전 잠시 발생한 기술적 장애로 인해 오프사이드 애니메이션 그래픽이 생성되지 못했다. 해당 문제는 신속하게 해결되었다'고 밝힌 후 VAR 화면을 캡처해 올렸다. 공격선수가 오프사이드 위치에 있지 않았다고 명시했다. '이 문제로 인해 비디오 판독(VAR)의 작업 흐름이 영향을 받지는 않았으며, 현장 판정을 확인하는 정상적인 절차를 따랐다. 페널티킥 판정 직전에 발생한 두 차례의 상황 모두에서, VAR이 관련 선수들의 위치를 확인하기 위해 사용한 선(그림)상으로는 공격 선수가 오프사이드 위치에 있지 않았던 것으로 나타났다'고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com