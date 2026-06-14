월드컵 최악의 논란 터졌다...맨유+아스널 레전드 극대노 "이건 독재자", "스캔들이다"...FIFA 뒤늦게 해명

사진=더 오버랩

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 레전드인 게리 네빌이 2026년 북중미월드컵 판정 운영에 대해 격노했다.

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스위스와 카타르는 14일(한국시각) 미국 캘리포니아주 산타클라라의 베이에리어 스타디움에서 펼쳐진 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 1대1 무승부를 거뒀다.

논란의 장면은 스위스의 선제골 과정에서 나왔다. 스위스는 전반 14분 레모 프뢸러가 카타르 골키퍼와 충돌하며 페널티킥을 얻어냈다. 이를 브릴 엠볼로가 페널티킥을 성공하면서 앞서갔다.

그런데 느린 장면으로 보면 프륄러의 위치가 공을 받기 전에 오프사이드인 것처럼 보였다. 엠볼로가 헤딩을 하는 순간, 프륄러의 위치는 카타르의 마지막 수비수보다 더 뒤에 있는 것처럼 보였다.

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국제축구연맹(FIFA)은 이번 월드컵을 앞두고 초정밀 '반자동 오프사이드 판독 시스템(SAOT)'을 대대적으로 홍보했다. 이번 대회에서는 판정 논란을 뿌리 뽑겠다는 것처럼 말이다. 경기장에서 해당 시스템이 가동되면 중계 화면에도 그래픽으로 제공할 것이라고 했다.

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그러나 프륄러의 오프사이드 의혹 속에 선수가 온사이드인지, 오프사이드인지 판독 장면이 나오지 않았다.

경기 후 네빌은 "오프사이드다. 여기 있는 우리 모두 그렇게 생각한다. 집에서 보는 사람들도 모두 그렇게 생각할 것이다. FIFA는 주관 방송사이고, 우리에게 보여줄 수 있는 반자동 오프사이드 판정 시스템도 가지고 있다. 그런데 왜 보여주지 않는 건가? 지난 대회에서도 똑같은 일을 했다. 팬들은 원래부터 FIFA와 기술을 완전히 신뢰하지 않았다. 그 장면에는 엄청난 의문이 남아 있다. 내 눈에는 오프사이드다. 그들이 아니라고 증명하기 전까지는 말이다"라며 분노했다.

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네빌은 화가 머리 끝까지 난 상태였다. 그는 "독재 체제 같다. 진심으로 말이다. 이런 증거를 자기들끼리만 가지고 있으면서, 대회에 참가한 국가들의 팬들에게 보여주지 않는다는 발상 자체가 말도 안 된다. 솔직히 오프사이드 증거를 보여주지 않는다는 건 말이 안 된다. 오프사이드가 아니었다는 걸 증명해 달라. 즉시 공개하면 된다. 왜 투명하게 하지 않는가?"라며 강하게 말했다.

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옆에 있던 이언 라이트 역시 "반자동 오프사이드 시스템이 있는데 왜 우리는 그 화면을 보지 못한 건가? 사실 우리는 매주 프리미어리그에서 그런 장면을 본다. 저건 오프사이드처럼 보인다. 정말 이해할 수가 없다. 그들은 자기들 마음대로 한다. 사무실에 앉아서 말이다. 이건 스캔들"이라며 부정 행위를 저질렀다고 목소리를 높였다.

일단 FIFA는 논란이 심각해지자 해당 장면을 긴급히 해명했다. FIFA는 그 상황에서 발생한 기술적 장애로 인해 오프사이드 그래픽이 생성되지 못했을 뿐, 오프사이드 판독기는 제대로 작동되고 있었다고 주장하며 그래픽을 뒤늦게 공개했다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com