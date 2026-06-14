[월드컵 리뷰]슈팅 30개 막은 호주산성! '아란쿤다-멧칼프 역습 두 방+비치 선방쇼' 호주, '24년만의 월드컵' 튀르키예에 2-0 완승...D조 2위 점프

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[스포츠조선 박찬준 기자]호주가 아시아 자존심을 지켰다.

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호주는 14일 오후 1시(이하 한국시각) 캐나다 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 튀르키예와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 D조 1차전에서 2대0 승리를 거뒀다. 지난 카타르월드컵에서 16강에 올랐던 호주는 첫 판부터 승리하며 조별리그 통과에 유리한 고지를 점령했다. 반면 24년만에 월드컵 무대를 밟은 튀르키예는 첫 판부터 아쉽게 패했다.

D조는 파라과이를 4대1로 제압한 미국이 1위, 호주가 2위에 자리했다. 튀르키예와 파라과이가 3, 4위다.

호주는 3-4-2-1 카드를 꺼냈다. 모하메드 투레가 원톱으로 서고, 2선에 코너 멧칼프와 네스토리 이란쿤다가 자리했다. 좌우에는 조던 보스와 제이콥 이탈리아노가, 중원에는 에이든 오닐과 폴 오콘 엥슬러가 포진했다. 스리백은 알레산드로 치르카티-해리 수타-카메론 버지스가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 패트릭 비치가 꼈다.

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튀르키예는 4-2-3-1로 맞섰다. 케렘 아크튀르크올루가 최전방에 포진했고, 2선에는 알페르 이을마즈-오르쿤 쾨크취-아르다 귈러가 자리했다. 더블볼란치는 이스마엘 윅세키-하칸 찰하놀루였다. 포백은 페르디 카디오글루-압둘케림 바르닥치-메리흐 데미랄-제키 첼리크가 구성했다. 골문은 우구르칸 차크르가 지켰다.

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전반 초반 팽팽한 흐름이 이어졌다. 7분 튀르키예가 이날 첫번째 슈팅을 때렸다. 귈러가 쾨크취와 2대1 패스를 받아 박스 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 넘어갔다. 17분에는 멧칼프의 코너킥이 치르카티의 머리에 맞았지만 제대로 연결되지 않았다. 19분 튀르키예의 카디오글루가 공격에 가담해 오른발 감아차기 슈팅을 때렸지만 떴다.

26분 전반 들어 튀르키예가 가장 좋은 기회를 만들었다. 이을마즈가 왼쪽에서 올린 크로스를 귈러가 뛰어들며 오른발 슈팅으로 연결했다. 골키퍼 정면으로 향했다.

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곧바로 이어진 역습에서 호주가 선제골을 넣었다. 오콘 엥슬러가 후방에서 로빙 패스를 왼쪽을 파고들던 이란쿤다에게 연결했다. 이란쿤다가 수비 두 명 사이를 파고들며 돌파에 성공했고, 오른발 슈팅으로 그대로 튀르키예 골망을 흔들었다.

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튀르키예도 반격했다. 30분 바르닥치가 먼거리서 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 볼은 골키퍼를 맞고 골대를 맞고 나왔다. 이어진 공격에서 찰하놀루의 슈팅은 골대를 넘어갔다. 33분에는 날카로운 패스가 쾨크취에 이어졌지만, 제대로 트래핑하지 못하며 슈팅까지 연결하지 못했다.

36분 튀르키예의 아크튀르콜루의 헤더 패스를 받아 쾨크취가 박스 중앙에서 오른발 슈팅을 때렸다. 크로스바를 벗어났다. 39분 호주의 보스가 중거리 슈팅을 시도했지만, 빗나갔다. 튀르키예가 중거리 슈팅으로 분위기 전환을 노렸다. 귈러의 왼발 슈팅은 빗나갔다.

45분 첫 골을 넣은 이라쿤다의 개인기가 돋보였다. 보스의 패스를 받아 왼쪽에서 중앙으로 파고들며 날카로운 오른발 슈팅을 때렸다. 강하게 맞았지만, 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 종료 직전 귈러의 멋진 트래핑이 아크튀르크올루에 향했다. 하지만 슈팅 직전 상대 수비의 육탄 방어에 막혔다. 결국 전반은 호주의 1-0 리드로 끝이 났다.

튀르키예가 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 이을마즈를 빼고 케난 일디즈를 넣었다. 후반 1분 찰하놀루가 박스 왼쪽에서 오른발 중거리 슈팅을 때렸다. 골키퍼 앞에서 바운드 됐지만, 침착하게 골키퍼가 잡아냈다. 호주가 역습에 나섰다. 투레가 중앙으로 파고들다 왼쪽으로 뛰어들던 보스에게 내줬다. 보스가 수비를 따돌리고 때린 슈팅은 수비 맞고 나갔다.

이어진 코너킥 상황에서 흐른 볼을 이탈리아노가 중거리 슈팅으로 연결했다. 크게 벗어났다. 5분 튀르키예의 맹공이 이어졌다. 짧은 패스로 파고들며 기회를 만들었다. 찰하놀루와 윅세키의 슈팅은 모두 호주의 육탄 방어에 막혔다. 8분 오닐이 왼쪽에서 올린 코너킥이 수타의 머리에 맞았다. 어려운 슈팅을 튀르키예 골키퍼가 잘 막아냈다.

11분 튀르키예가 날카로운 슈팅을 날렸다. 아크 정면에서 귈러의 왼발 프리킥이 골키퍼 선방에 막혔다. 이어진 코너킥에서 윅세키의 터닝 슈팅은 골대를 넘어갔다. 호주도 변화를 줬다. 16분 아란쿤다를 뻬고 니샨 벨루필레이를 넣었다. 튀르키예도 17분 쾨크취를 제외하고 유누스 아크귄을 넣으며 공격을 강화했다.

계속해서 튀르키예의 공세가 이어졌다. 하지만 슈팅은 번번이 호주 수비수들의 육탄방어에 막혔다. 27분 튀르키예가 모처럼 오른쪽 공격을 했다. 공격에 가담한 첼리크가 박스까지 파고들며 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 이어진 공격에서 귈러의 슈팅은 골대를 넘어갔다. 호주는 29분 이탈리아노, 투레를 빼고 제이슨 게리아, 테테 옌지가 들어갔다.

30분 호주가 한방으로 스코어를 벌렸다. 튀르키예 수비 발맞고 굴절된 볼이 멧칼프에 향했다. 멧칼프는 돌파하며, 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 그대로 튀르키예 골망을 흔들었다.

32분에는 튀르키예가 결정적 기회를 놓쳤다. 공격에 가담한 데미랄의 헤더 패스가 아크튀르크올루에게 연결됐다. 오른발 슈팅은 골키퍼의 슈퍼세이브에 막혔다. 튀르키예는 35분 만회골을 위해 윅세키와 첼리크를 빼고 살리 외즈칸, 메르트 묄뒤르를 넣으며 공격을 강화했다. 호주도 38분 변화를 줬다. 오콘 엥슬러와 보스를 빼고 잭슨 어빈과 아지즈 베히치를 투입했다.

40분 찰하놀루의 회심의 프리킥 마저 비치 골키퍼에 막혔다. 벽을 넘어 원바운드 된 어려운 볼이었지만, 골키퍼가 슈퍼세이브를 했다. 43분에는 찰하놀루가 흘린 볼을 귈러가 아크 정면에서 왼발 슈팅으로 연결했지만, 이번에도 비치 골키퍼가 잘 잡아냈다. 45분에는 왼쪽에서 올라온 크로스를 아크튀르크올루가 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 결국 경기는 호주의 2-0 승리로 마무리됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com