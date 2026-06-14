[월드컵 HOT오피셜] 日 초비상! 15일 격돌, 예선 첫 상대 네덜란드, 더 강해졌다. 네덜란드 쿠만 감독 "에이스 공격수, 주전 골키퍼 부상회복, 선발 출전 가능"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일본은 초비상이다. 네덜란드의 공수 핵심 코어 2명이 정상 출전이 가능하다는 최종발표가 나왔다.

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글로벌 스포츠전문매체 ESPN은 14일(한국시각) '네덜란드 로날드 쿠만 감독은 핵심 공격수 멤피스 데파이와 주전 골키퍼 바트 버브루겐이 일요일 F조 개막전 일본과의 경기에서 선발 출전할 수 있다고 공식발표했다'고 보도했다.

네덜란드와 일본은 2026년 북중미월드컵 조별 예선 F조에 속해 있다. F조 1위를 두고 치열한 경쟁을 할 것으로 보이는 네덜란드와 일본은 15일(이하 한국시각) 오전 5시 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 조별 예선 1차전을 치른다.

부상 변수는 극과 극이다.

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일본은 EPL 브라이튼에서 뛰고 있는 일본이 자랑하는 유럽 최상급 윙어 미토마 카오루가 없다. 부상으로 일찌감치 결장했다.

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리버풀에 뛰고 있는 핵심 수비형 미드필더 엔도 와타루 역시 낙마했다. 월드컵 스쿼드에 이름을 올렸지만, 끝내 부상을 이기지 못하고 월드컵 무대에서 하차했다.

여전히 일본은 이번 대회 최고의 다크호스지만, 핵심 윙어와 3선 핵심 미드필더가 없다.

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반면, 네덜란드는 데파이와 버브루겐의 가세로 더욱 전력은 탄탄해졌다.

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버브루겐은 현 시점 네덜란드 넘버 원 골키퍼다.

브라이튼에서 뛰고 있는 그는 유로 2024에서 주전 수문장으로 활약했다. 월드컵 직전 우즈벡과의 평가전에서 고관절 타박상을 입었다. 다행히 빠르게 회복, 팀 훈련에 정상 복귀했고, 월드컵 출전이 가능하다.

1m93의 뛰어난 신체조건과 반사신경을 갖췄고, 현대적 스위퍼 키퍼로서 뛰어나다. 정교한 발밑 기술과 정확한 롱 패스 능력을 보유하고 있다. 팀 후방 빌드업에 일익을 담당한다. 일본의 강한 프레스에 효율적으로 대처할 수 있다.

데파이는 네덜란드의 에이스 공격수다. 허벅지 부상으로 결장했지만, 최근 완벽하게 몸상태를 만들었다. A매치 통산 55골을 기록하며 네덜란드 대표팀 역대 최다 득점자이고, 강력한 상체와 기술을 바탕으로 좁은 공간에서 압박을 버티는 힘은 상당히 뛰어나다. 네덜란드의 최전방 크랙이다.

쿠만 감독은 '멤피스 데파이는 건강하다. 선발로 나설 수 있다. 그의 체력은 향상됐고, 컨디션은 매우 좋다. 우리에게 매우 중요한 선수다. 이번 월드컵에서 우리 성공 가능성이 핵심적 역할을 하고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com