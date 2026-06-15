[월드컵 리뷰]한국 4대0으로 잡았던 코트디부아르, '남미 2위' 에콰도르 꺾었다...'후반 45분 디알로 결승골' 1-0 승리

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[스포츠조선 박찬준 기자]코트디부아르가 첫 판을 승리로 장식했다.

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코트디부아르는 15일 오전 8시(이하 한국시각) 미국 필라델피아 스타디움에서 열린 에콰도르와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 E조 1차전에서 후반 45분 터진 아마드 디알로의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 코트디부아르는 같은 날 퀴라소를 7대1로 잡은 독일에 이어 E조 2위에 올랐다. E조에는 독일, 코트디부아르, 에콰도르, 퀴라소가 속했다.

코트디부아르는 이번 대회 복병으로 꼽혔다. 탄탄한 공격력과 단단한 수비로 아프리카 예선을 무패로 통과했고, 최근 평가전에서는 한국을 4대0으로 꺾은데 이어 세계 최강 프랑스까지 제압했다. 남미예선에서 브라질, 우루과이 등을 제치고 아르헨티나에 이어 2위에 오른 에콰도르까지 넘으며 이번 대회에 대한 기대를 높였다.

코트디부아르는 4-4-2 카드를 꺼냈다. 니콜라 페페와 엘리예 와히가 투톱을 이뤘다. 좌우에는 얀 디오망데와 바주마나 투레가 포진했고, 중원에는 세코 포파나와 프랑크 케시에가 자리했다. 포백은 지슬랑 코난-에마뉘엘 아그바두-윌프리드 싱고-겔라 두에가 꾸렸다. 야히아 포파나가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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에콰도르는 3-4-3으로 맞섰다. 에네르 발렌시아가 최전방에, 좌우에는 존 예보아와 곤살로 플라타가 자리했다. 좌우 윙백은 페드로 비테와 알란 민다가, 중앙 미드필드에는 모이세스 카이세도와 알란 프랑코가 섰다. 피에로 잉카피에-윌리안 파초-조엘 오르도녜스가 스리백을 구성했다. 에르난 갈린데스가 골문을 지켰다.

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전반 2분 에콰도르가 이날 첫번째 슈팅을 날렸다. 플라타의 패스를 받은 카이세도가 아크 정면에서 오른발 슈팅을 시도했다. 왼쪽 골포스트를 빗나갔다. 11분 에콰도르가 결정적인 기회를 놓쳤다. 왼쪽에서 땅볼 크로스를 시도했다. 코트디부아르의 아그바두가 넘어지며 에네르 발렌시아에 연결됐다. 에네르 발렌시아의 결정적인 슈팅은 그대로 골대를 넘어갔다.

13분 오른쪽에 위치한 예보아가 중앙으로 파고들며 왼발 슈팅을 시도했다. 골대를 살짝 넘어갔다. 코트디부아르도 반격했다. 15분 디오망데가 오른쪽에서 돌파하며 가운데로 날카로운 패스를 연결했다. 포파나의 오른발 슈팅은 수비를 맞고 나왔다. 17분에는 중앙에서 왼쪽으로 내준 볼을 투레가 반대쪽 포스트를 보고 때렸지만 살짝 빗나갔다.

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코트디부아르의 공격이 계속됐다. 18분 디오망데의 전진 패스가 와히에게 연결됐다. 와히가 골키퍼 바로 앞에서 때린 슈팅은 약했다. 23분 에콰드르가 결정적 기회를 놓쳤다. 예보아가 높은 위치에서 압박에 성공했다. 박스 중앙으로 이동하며 왼발 슈팅을 때렸지만, 크로스바를 맞고 나왔다. 이어진 찬스에서 민다의 오른발 슈팅을 골포스트를 빗나갔다.

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30분 에콰도르가 또 한번 골대를 맞췄다. 비테의 절묘한 스루패스가 뒷공간을 파고들던 민다에게 향했다. 민다의 오른발 감아차기는 또 한번 크로스바를 때렸다. 이어진 공격에서 짧은 패스로 중앙까지 파고든 에콰도르는 예보아가 왼발로 마무리했지만, 왼쪽 크로스바를 빗나갔다. 코트디부아르도 반격했다. 33분 케시에의 패스를 받은 포파나의 슈팅은 크게 벗어났다.

35분 디오망데가 오른쪽을 완벽히 무너뜨리고 치고들어갔다. 중앙으로 내준 컷백이 페페에게 연결됐다. 페페의 슈팅은 에콰도르 수비의 육탄방어에 막혔다. 추가시간 디오망데가 또 한번 오른쪽을 치고들어갔다. 컷백은 슈팅까지 이어지지 않았다. 47분 17번이 오른쪽에서 올려준 크로스를 싱고가 아크로바틱한 슈팅으로 연결했지만 골대를 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 끝이 났다.

후반 시작과 함께 에콰도르가 위협적인 장면을 만들었다. 에네르 발렌시아가 왼쪽에서 중앙으로 연결 후 다시 패스를 이어 받았다. 박스 왼쪽을 파고들며 슈팅은 옆그물을 때렸다. 5분 코트디부아르가 좋은 기회를 잡았다. 포파나가 왼쪽을 파고들며 수비를 제친 후 중앙으로 연결했다. 아크 정면에서 디오망데의 왼발 슈팅은 골대를 넘어갔다.

7분 이번에는 코트부아르가 골대를 맞췄다. 디오망데가 오른쪽을 파고들며 날카로운 크로스를 올렸다. 와히가 뛰어들며 짤라먹는 슈팅으로 연결했지만, 크로스바를 맞았다. 이어진 기회에서 포파나의 중거리 슈팅은 빗나갔다. 에콰도르도 반격했다. 11분 비테의 왼발 슈팅은 골대를 벗어났다.

11분 양 팀이 변화를 택했다. 에콰도르는 민다 대신 닐손 앙굴로를 넣었다. 코트디부아르는 두 명을 바꿨다. 와히 대신 요안 보니, 투레 대신 아마드 디알로를 넣었다. 13분 디오망데의 돌파가 돋보였다. 박스 안에서 수비 두 명을 제친 후 때린 슈팅은 골대를 넘어갔다. 15분에는 포파나가 아크 정면에서 수비를 제친 후 오른발 슈팅을 시도했다. 사람이 많았지만, 골키퍼가 잘 막아냈다.

17분 에콰도르가 두 명을 더 바꿨다. 예보아와 프랑코를 빼고 앙헬로 프레시아도와 잭슨 포로소가 들어갔다. 23분 끌려가던 에콰도르가 분위기를 바꿨다. 프레시아도가 오른쪽에서 올린 크로스가 굴절되며 아크 정면에 있던 플라타에게 연결됐다. 플라타의 강력한 왼발 슈팅은 코트디부아르 골키퍼의 선방에 막혔다. 이 슈팅 후 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

32분 양 팀이 동시에 변화를 줬다. 코트디부아르는 페페 대신 이나오 올라이를 넣었다. 에콰도르도 에네르 발렌시아를 빼고 케빈 로드리게스를 투입했다. 38분 디오망데가 또 한번 멋진 돌파를 보여준 후 중앙으로 찔렀지만, 슈팅까지는 이어지지 않았다. 에콰도르는 42분 왼쪽에서 카이세도가 올린 프리킥을 공격에 가담한 오르도녜스가 헤더로 연결했지만, 상대 수비 맞고 나갔다.

코트디부아르가 한명을 더 바꿨다. 44분 두에 대신에 오딜롱 코수누를 넣었다. 기어코 코트디부아르가 결승골을 넣었다. 45분 맨유에서 뛰는 디알로가 득점에 성공했다. 싱코가 오른쪽을 빠르게 돌파하며 중앙으로 내줬다. 디알로의 감각적인 왼발 슈팅이 그대로 에콰도르 골망을 흔들었다.

이 골은 그대로 결승골이 됐다. 에콰도르가 막판 맹공을 퍼부엇지만 더이상 골은 나오지 않았다. 코트디부아르가 1대0으로 승리했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com