이게 '우승 목표' 팀의 자신감? 네덜란드전 무승부 日감독 "승점 1점 밖에 못 따 아쉬워"

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 2026 북중미월드컵 첫 경기를 마친 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 아쉬움을 감추지 않았다.

Advertisement

일본은 15일(한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 가진 네덜런드와의 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다. 두 번이나 선제골을 허용했으나 이를 따라 잡으면서 무승부를 만들었다. 로날드 쿠만 네덜란드 감독이 2-1로 앞선 뒤 주전 3명을 교체하면서 잠그기에 돌입한 뒤 일본이 공세를 강화하면서 결국 후반 종료 직전 동점골을 만들어냈다. F조 최강팀으로 꼽혔던 네덜란드를 상대로 귀중한 승점을 따내면서 일본은 조별리그 통과 가능성을 높였다.

모리야스 감독은 경기 후 공식 기자회견에서 "역시 네덜란드는 강했다라는 인상"이라고 이날 경기를 평했다. 이어 "비록 승점 1 밖에 가져오지 못했지만, 선수들이 한 마음으로 끝까지 싸워 두 번이나 추격에 성공했다. 스스로 제대로 퍼포먼스를 유지하면 승점과 승리를 따낼 수 있다는 자신감을 갖게 된 경기 아니었나 싶다"고 덧붙였다.

일본은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위로 이번 대회에 나선 아시아 팀 중 가장 높은 순위다. 지난 대회에서 스페인, 독일에 각각 2대1 역전승을 거뒀고, 친선경기에서 브라질(3대2), 잉글랜드(1대0)를 잡는 등 '자이언트 킬러'로 거듭났다. 하지만 이번 대회에서는 네덜란드(8위)에 비해 객관적인 전력에서 열세라는 평가가 대다수였다. 무승부만 해도 성공적인 결과라는 평가가 뒤따르고 있다.

로이터연합뉴스

Advertisement

모리야스 감독은 무승부에 대한 아쉬움을 드러낸 것을 두고 "항상 승점 3(승리)을 목표로 두고 싸우고 있다. 그걸 달성하지 못한 게 유감스럽다"면서도 "다만 네덜란드를 상대로 월드컵에서 승점 1을 얻을 수 있는 팀이 얼마나 될까. 두 번이나 리드를 허용하고 따라 잡는 건 쉬운 일은 아니다. 우리 선수들을 칭찬하고 싶다. 가치 있는 승점 1"이라고 의미를 부여했다.

Advertisement

네덜란드전 무승부로 일본 축구의 가치는 또 한 번 높아졌다. 모리야스 감독은 "J리그 출범 이후 선수 육성, 지도자 양성 수준이 높아진 덕분에 기초 수준이 향상됐다. 우리 코치진이 일상적으로 점검 중인 범위 내에서도 100명 이상의 일본인 선수가 유럽에서 뛰고 있다. 이게 성과로 나타나고 있다"고 말했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com