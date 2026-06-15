'0-1→1-1→1-2→2-2' 네덜란드에 끌려갔지만 결국 비긴 日, 英 BBC의 찬사 '놀라운 정신력, 그들은 큰 충격을 줄 자질을 보여주었다'

무승부를 거둔 일본 선수들 AP

두번째 동점골 장면 EPA

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[스포츠조선 노주환 기자]영국 매체 BBC는 네덜란드 상대로 무승부를 이끌어낸 일본 축구대표팀의 강한 정신력에 주목했다. 두 차례 리드를 당했지만 결국 따라붙어 패할 경기를 비기면서 귀중한 승점 1점을 따냈다.

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일본은 15일(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 벌어진 네덜란드와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전서 2대2로 비겼다. 네덜란드가 도망가면 일본이 따라붙는 경기 흐름이었다. 네덜란드가 후반 6분 반 다이크(리버풀)의 선제골로 기선을 제압했다. 일본은 6분 후 나카무라 게이토(랭스)가 동점골(1-1)을 터트려 승부를 원점으로 돌려놓았다. 그리고 7분 후 네덜란드가 크리센시오 서머빌(웨스트햄)의 두번째골로 2-1로 도망갔다. 승부는 네덜란드 쪽으로 기울어가는 흐름이었다. 하지만 파상공세를 펼친 일본은 후반 44분, 가마다 다이치(크리스털 팰리스)가 동점골을 터트려 패배를 모면했다.

두번째 골에 관여한 오가와 고키 로이터

BBC는 일본이 지난 3월 런던 웸블리에서 열린 잉글랜드와의 친선경기를 1대0 승리했을 때부터 모두가 그들을 주목했다고 전했다. 일본은 FIFA랭킹 18위까지 상승하며 그들의 경기력을 증명해보였다. 일본은 이번 월드컵에서 모두가 주목해야할 '다크호스'로 꼽혔다.

BBC는 네덜란드전 후 '이 흥미진진한 F조 첫 경기에서 일본은 자신들이 이번 대회에서 큰 충격을 줄 수 있음을 시사하는 모든 자질을 보여주었다'고 평가했다. 일본은 두 차례나 끌려갔다. 하지만 일본은 차이를 극복하는 회복력과 정신력을 보여주었다. 끊임없이 따라붙었고 나중에 조별리그 통과에서 중요하게 드러날 승점 1점을 따냈다. 그 과정에서 네덜란드 상대로 한번도 경쟁에서 밀리지 않았다.

무승부에 허탈한 네덜란드 선수들 로이터

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BBC는 '반면 네덜란드 로날드 쿠만 감독과 선수들은 두 번이나 리드하는 상황을 낭비하며 무승부로 경기를 마쳐 실망했을 것'이라고 평가했다. 네덜란드는 선발 라인업에 총 8명의 프리미어리그 선수를 포진시켰다. 네덜란드는 서머빌이 두 번째 골로 2-1 리드를 가져다준 후에도 결코 편안해 보이지 않았으며, 결국 일본의 공격에 맞서 자신들의 우위를 지켜내지 못했다. 승점 3점 경기가 결국 1점으로 돌변했다. 네덜란드는 나중에 후회할 수도 있는 큰 기회를 놓쳤다.

경기 종료 후 쓰레기를 치우고 있는 일본 축구팬들 AFP

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이날 F조의 다른 경기에선 스웨덴이 튀니지를 5대1로 대파했다. 스웨덴이 조 선두로 치고 나갔다. 1무의 일본은 조별리그 2차전에서 1패의 튀니지를, 네덜란드(1무)는 스웨덴(1승)과 격돌한다. 네덜란드가 조급해질 수 있다. 두 경기 모두 오는 21일 열린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com