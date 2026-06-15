'3~4분은 기본' 세계 최고의 이벤트, 월드컵에서 킥오프 시간이 늦어진다...BBC의 특별한 분석 '새로운 국가 연주가 원인'

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 북중미월드컵이 한창이다.

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매 경기를 보면 눈에 띄는 공통점이 하나 있다. 당초 예정된 킥오프 시간보다 더 늦게 시작 휘슬이 울린다는 점이다. 15일(한국시각) BBC는 매 경기 실제 킥오프 시간을 정리했는데, 12일 펼쳐진 한국과 체코의 경기는 예정된 시간보다 51초 늦게 경기가 시작됐다. 한국-체코전은 양반이었다. 웬만한 경기들이 다 2분 이상 지연됐다.

미국과 파라과이전은 2분19초, 캐나다와 보스니아-헤르체고비나전은 2분22초 지연됐다. 아이티와 스코틀랜드전은 2분42초였다. 브라질과 모로코의 경기는 4분27초나 늦어졌고, 카타르와 스위스의 경기는 4분53초가 늦게 휘슬이 울렸다.

그 중에 최고는 멕시코와 남아공의 개막전이었다. 당초 예정된 시간보다 무려 6분이나 늦게 킥오프가 됐다. BBC에 따르면, 지금까지 치러진 경기 중 정시에 휘슬이 울린 경기는 단 한 경기도 없었다.

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사실 월드컵과 같은 대형 이벤트에서는 있을수가 없는 일이다. K리그도 정해진 타임테이블에 따라 경기가 펼쳐진다. 이 타임테이블은 분단위로 굉장히 세세히 적혀 있다. 월드컵은 더하다. 언론에도 제공되는 진행표에는 팀과 심판진이 언제 터널에 모여야 하는지, 언제 경기장에 들어서는지, 국가가 언제 연주되는지 등이 정확한 시간과 함께 적혀 있다.

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특히 이 정보는 광고를 내보내는 방송사들 입장에서는 경기 전 주요 장면을 놓치지 않기 위해 대단히 중요하다. 그런데 이번 대회는 유난히 시간이 지켜지지 않는 모습이다.

사실 멕시코, 미국, 캐나다의 경기는 개막식 관계로 정리 등을 감안하면 늦어질 수 있다. 물론 개막식 행사는 경기 한참 전에 마무리됐다. 그러나 다른 경기들은 설명하기 어렵다.

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BBC는 이번 대회에서 시도 중인 새로운 국가 연주법을 주목하고 있다. FIFA는 베스트11이 아닌 전체 선수단이 국가 연주를 위해 센터서클에 모이게 하고 있다. FIFA는 이 의식이 '통합, 자부심, 감동의 순간'이라 설명했는데, 이 과정 때문에 선수들의 입장이 예정보다 늦어지는 결과를 낳고 있다. 실제 매 경기 전 감독관들이 선수들을 찾아나서는 모습을 심심치 않게 볼 수 있다.

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BBC는 'FIFA가 아무래도 이 과정에서 걸리는 시간을 과소평가한 듯 하다'며 '이 익숙해지면 킥오프 지연 문제가 해결될 것'이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com