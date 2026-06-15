[월드컵 라인업]'야말 벤치' 우승 후보 1순위, 스페인 드디어 출격이다, 페드리-로드리 출격...'보지냐 선발' 카보베르데도 선발 명단 발표

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[스포츠조선 이현석 기자]2026년 북중미월드컵 '우승 후보 1순위' 스페인이 카보베르데를 상대로 첫 경기에 나선다.

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루이스 데라푸엔테 감독이 이끄는 스페인 월드컵대표팀은 16일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 카보베르데와 2026년 북중미월드컵 H조 1차전을 앞뒀다.

스페인은 이번 대회 가장 유력한 우승 후보로 꼽히고 있다. 프랑스, 아르헨티나, 포르투갈 등 쟁쟁한 후보들이 함께 경쟁에 나서지만, 지난 유로 2024 우승을 거머쥔 스페인의 저력을 모두가 첫 손가락에 꼽는다. H조에 속한 스페인은 카보베르데, 사우디아라비아, 우루과이와 함께 묶였다. 선수단 전력부터 앞서기에 32강 진출에는 큰 문제가 없다는 평가다.

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유일한 고민거리는 역시 라민 야말이다. 이미 18세의 나이에 스페인의 유로 우승을 이끌었던 야말은 올 시즌도 바르셀로나의 에이스로서 활약하며 월드컵 기대감을 키웠다. 하지만 지난 4월 햄스트링 부상으로 인해 시즌 아웃 우려까지 나오며 현재는 완벽한 컨디션이락 보기는 어렵다. 데라푸엔테 감독은 "야말은 출전 가능한 상태지만, 선발은 아니다. 몇 분 정도는 소화할 수 있는 완벽한 컨디션"이라고 밝혔다.

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카보베르데는 국가 역사상 첫 월드컵 경기에 나선다. 인구 52만의 소국인 섬나라 카보베르데는 1975년 포르투갈로부터 독립한 나라로서 500년가량 식민지였다. 국토 면적은 4033㎢로 한국의 25분의 1 정도이며, 세계은행에 따르면 인구는 52만5000명에 약간 못 미친다. 카보베르데가 월드컵 예선에 참가하기 시작한 것은 2002년 한-일월드컵이었다. 7번의 도전 끝에 첫 본선 무대를 밟는다.

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스페인은 4-3-3 포메이션으로 나선다. 최전방 스리톱에 페란 토레스, 미켈 오야르사발, 가비, 중원은 파비안 루이스, 로드리, 페드리가 구축한다. 포백은 마르코스 요렌테, 파우 쿠바르시, 아이메릭 라포르트, 마르크 쿠쿠렐라가 자리한다. 골문은 우나이 시몬이 지킨다. 야말은 예고대로 벤치에 앉는다.

카보베르데는 4-2-3-1 포메이션으로 맞선다. 최전방에 다일론 리브라멘토, 2선은 라이언 멘데스, 자미로 몬테이로, 조바네 카브랄이 받친다. 3선은 케빈 피나와 라로스 두아르테가 호흡을 맞춘다. 수비진은 시드니 로페스 카브랄, 디네이, 로베르토 로페스, 스티븐 모레이라가 구축하다. 골키퍼 장갑은 보지냐가 낀다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com