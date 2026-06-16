'韓 국대 윙어' 황희찬 월드컵 왔는데 이게 무슨 날벼락, 깜짝 감독 교체 확정 '오피셜'...경질 버튼 누른 울버햄튼, 페이쇼투 감독 선임

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 2대1 승리 후 동료들과 기쁨을 나누는 황희찬의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기 전 황희찬이 체코 주장인 라디슬라프 크레이치와 인사를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 결국 울버햄튼에 남는다면 새롭게 팀에 적응해야 할 전망이다.

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황희찬은 현재 2026년 북중미월드컵 참가를 위해 홍명보호에 합류했다. 지난 12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기에서 황희찬은 후반 17분 교체되어 이번 월드컵 첫 경기를 소화했다. 2018년 러시아, 2022년 카타르에 이어 세 번째 월드컵 무대에 섰다.

황희찬은 이날 경기를 앞두고 울버햄튼 소속 동료인 라디슬라프 크레이치를 만나 담소를 나누는 등 월드컵 무대에서도 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 함께 누빈 동료와 재회하는 기회도 가졌다. 황희찬과 크레이치의 월드컵 시계가 돌아가는 상황, 소속팀 울버햄튼도 바쁜 여름을 보내고 있다. 새 감독 선임을 완료했다.

사진=울버햄튼 캡처

울버햄튼은 16일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '세자르 페이쇼투가 울버햄튼의 감독으로 선임됐다'고 공식 발표했다. 구단은 '페이쇼투 감독은 포르투갈 축구계에서 탄탄한 명성을 쌓았으며, 최근에는 질 비센테를 이끌고 프리메이라리가에서 6위를 기록했습니다. 그는 몰리뉴에 합류하게 되었다'고 전했다.

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이번 선임은 깜짝 경질 이후 곧바로 이뤄졌다. 울버햄튼은 최근 롭 에드워즈 감독을 경질했다. 지난 시즌 친정팀 울버햄튼의 부름으로 팀을 맡았던 에드워즈는 비록 강등을 피하지는 못했으나, 차기 시즌 승격을 위한 도전을 이끌 것으로 예상됐다. 에드워즈는 안드레 재계약, 키어런 트리피어, 라울 히메네스 영입에 관여하며 차기 시즌을 위한 준비에 돌입했다. 하지만 구단은 갑작스럽게 경질을 결정했다. 울버햄튼 소식에 정통한 리암 킨 기자는 '수요일 저녁까지만 해도 롭 에드워즈는 울버햄튼 감독으로서 다음 이적시장 행보를 계획하고 있었다'며 '경질 시점과 과정을 이해하기 어렵다. 여름 이적시장을 훌륭하게 시작했고, 이미 이적시장 계획을 세우는 중이었다'고 설명했다.

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소속팀을 떠나 대표팀에 합류한 황희찬과 크레이치로서는 소속팀 복귀 시점에 새로운 감독 밑에서 미래를 고민해야 할 상황에 놓였다. 페이쇼투 감독 체제에서 다시 적응하거나, 이적을 택하더라도 새롭게 시작하는 것은 피할 수 없을 것으로 보인다.

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com