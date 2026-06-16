"손흥민 골 넣을 때마다 행복" 전부 거짓말이었나, '쏘니 선배' 판더바르트 日 대표팀 향해 '인종차별' 발언 폭발, "선수들 다 비슷하게 생겼어"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 골 찬스를 놓친 후 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 함부르크 시절 선배이자, 토트넘 선배인 라파엘 판더바르트가 충격적인 인종차별 발언을 쏟아냈다.

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모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 월드컵대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2대2로 비겼다.

일본은 이번 무승부로 F조 선두를 노리는 '대어' 네덜란드의 앞길을 제대로 방해했다. 버질 판다이크, 라이언 흐라벤베르흐(이상리버풀), 프랭키 더용(바르셀로나), 티자니 라인더르스(맨시티), 미키 판더펜(토트넘) 등 스타 선수가 가득한 네덜란드는 쉽지 않은 상대였지만, 일본은 상대에게 실점한 이후 뒤쫓아가는 저력과 함께 무승부로서 승점 1점을 챙겼다.

로이터연합뉴스

네덜란드의 아쉬운 결과에 판더바르트는 충격적이 말을 쏟아냈다. 네덜란드의 부트발존은 '판더바르트는 네덜란드와 일본의 경기 후 인종차별적 발언을 하고, 즉시 철회했다'고 보도했다. 부트발존은 '판더바르트는 동점골 허용에서 미키 판더펜의 책임을 물었다'며 '그는 자신이 무엇을 잘못했는지를 알고, 재빨리 말을 바꿨다'고 전했다.

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판더바르트는 "후반부터 그런 조짐이 보이기 시작했다. 자업자득이다. 더 강하게 밀어붙일 수 있었다"며 "판더펜은 오가와 고키 마크를 완전히 놓쳤다. 마크를 맡으면 자신이 마크하는 선수에 대한 책임을 져야 한다"고 밝혔다. 이어 "물론 일본 선수들은 비슷하게 생겼다. 판더펜도 같은 생각을 했을 수 있다. 물론 이건 농담이다"고 했다.

사진=X 캡처

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해당 발언은 전형적인 인종차별의 일종이다. 이미 과거 손흥민 사례에서 드러난 바 있다. 토트넘 시절 로드리고 벤탄쿠르가 "손흥민과 그의 사촌은 똑같이 생겼다"라며 인종차별적인 발언으로 큰 비판을 받은 바 있다. 이번 발언은 과거 손흥민과 한솥밥을 먹으며 칭찬하던 판더바르트의 발언이기에 더 아쉬울 수밖에 없다. 판더바르트는 손흥민과 함부르크에서 함께 뛴 경험이 있다. 이후 인터뷰에서 "손흥민이 토트넘에서 골을 넣는 것을 볼 때마다 행복하다"고 밝히기도 했었다. 더욱이 손흥민과 한국 대표팀도 이번 월드컵에 참가 중이다.

판더바라트는 이번 경솔한 발언으로 인해 아시아 지역 팬들과 국제 축구계의 질타를 피하기는 어려울 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com