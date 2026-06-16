[오피셜]'광주전 환상 패스' 이청용, 2026시즌 5월 K리그 '페덱스 이달의 딜리버리' 수상

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[스포츠조선 박찬준 기자]인천 유나이티드의 이청용이 2026시즌 5월 '페덱스 이달의 딜리버리'를 수상했다.

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세계 최대 특송 회사 중 하나인 페더럴 익스프레스 코퍼레이션이 후원하는 '페덱스 이달의 딜리버리'는 매달 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 최고의 어시스트를 한 선수에게 주어지는 상이다.

5월 후보로 K리그1 김진수(서울), 보야니치(울산), 이청용(인천), K리그2 강현제(이랜드), 류재문(대구), 은고이(충남아산)가 이름을 올린 가운데, 이청용이 당당히 수상의 영예를 안았다.

11일부터 14일까지 K리그 멤버십 애플리케이션 'Kick'에서 진행된 투표 결과, 이청용이 총 2914표를 얻어 '페덱스 이달의 딜리버리' 5월 수상자로 선정됐다.

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이청용은 광주와의 K리그1 15라운드 경기에서 전반 25분, 수비를 무너뜨리는 감각적인 원터치 패스로 페리어의 득점을 도왔다. 이청용은 이날 도움 외에도 직접 골을 터뜨리는 맹활약을 펼치며 해당 라운드 MVP에도 선정됐다. 이청용에게는 상금 100만 원과 트로피가 수여된다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com