스포츠토토, 19일 오전 10시 월드컵 조별리그 멕시코-한국전..'다양한 토토 게임과 함께 즐기세요'

이미지제공=한국스포츠레저

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 오는 19일 오전 10시(한국시각) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 북중미월드컵 조별리그 멕시코-한국전을 대상으로 하는 프로토 승부식, 축구토토 매치, 축구토토 스페셜 등 다양한 상품을 발매하고 있다.

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대한민국 대표팀은 체코와의 조별리그 1차전을 2대1로 승리했다. 19일에는 공동 개최국 멕시코를 상대로 2차전을 갖는다.

멕시코-한국전은 향후 A조 순위 경쟁의 흐름을 가를 수 있는 중요한 승부처. 개막전에서 남아프리카공화국을 2대0으로 누른 멕시코는 빠른 공수 전환과 강한 전방 압박, 측면을 활용한 공격 전개에 강점을 보이는 팀이다. 여기에 홈팬들의 응원까지 더해질 것으로 예상돼, 한국으로선 경기 초반 흐름을 내주지 않는 것이 중요하다.

한국은 손흥민 이강인 황희찬 등 공격 자원의 개인 능력과 빠른 역습 전개를 앞세워 멕시코 수비의 배후 공간을 공략할 필요가 있다. 특히 상대의 전방 압박을 효과적으로 풀어내고, 중원 장악과 측면 전개를 통해 공격 기회를 만들어낼 수 있을지가 승부의 주요 관전 포인트가 될 것으로 보인다.

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다양한 스포츠토토 게임 상품이 축구팬들을 기다리고 있다. 먼저 멕시코-한국전은 프로토 승부식 71회차에서 2396~2405번의 다양한 유형으로 편성되었으며, 경기 전일인 18일 오후 11시에 마감된다. 또 19일 오전 7시에 발매가 개시되는 프로토 승부식 72회차에도 편성되어 오전 10시까지 구매할 수 있다.

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이번 회차에는 멕시코-한국전을 비롯해 포르투갈-콩고민주공화국, 잉글랜드-크로아티아, 가나-파나마, 우즈베키스탄-콜롬비아, 체코-남아프리카공화국, 스위스-보스니아 헤르체고비나, 캐나다-카타르 등 월드컵 조별리그 주요 경기들이 대상경기로 포함됐다. 스포츠팬들은 승무패 핸디캡 언더오버 전반 승무패 전반 핸디캡 전반 언더오버 등 다양한 게임 유형을 통해 게임에 참여할 수 있다.

축구토토 매치 6회차는 멕시코-한국전 단일 경기를 대상으로 한다. 발매는 19일 오전 10시까지이며, 멕시코-한국전의 전반 및 최종(전·후반) 스코어를 예측할 수 있다. 축구토토 스페셜 29회차도 멕시코-한국전을 대상경기로 포함해 발매 중이다. 축구토토 스페셜 29회차의 발매 기간은 18일 오후 11시까지다. 대상경기는 19일 오전 1시에 펼쳐지는 체코-남아프리카공화국전, 오전 4시에 열리는 스위스-보스니아전, 오전 10시에 개최되는 멕시코-한국전 등 총 3경기다.

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프로토 기록식 47회차에서는 월드컵 전체를 대상으로 하는 게임도 운영되고 있다. 대표적으로 '2026 월드컵 결승전 승리팀(우승팀) 맞히기' 게임(878번)은 오는 7월 19일 오후 11시까지 대회 결승전 승리팀을 예측하는 방식으로 참여할 수 있다.

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17일 오전 현재 해당 게임에서는 스페인이 4.40배으로 가장 낮은 배당률을 기록했으며, 프랑스(4.80), 포르투갈(7.10), 잉글랜드(7.40), 독일(9.00), 아르헨티나(9.10), 브라질(11.00) 등이 뒤를 이었다. 한국의 우승 배당률은 85.00배로 나타났다. 특히 한국의 우승 배당률은 최초 발매 당시 220.00배에서 17일(수) 현재 85.00배로 조정돼, 대한민국 대표팀을 향한 스포츠팬들의 관심도 함께 높아지고 있는 것으로 보인다. 다만, 프로토 기록식 47회차의 배당률은 실시간으로 변동될 수 있으므로, 구매 전 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 최신 배당률과 마감 시간을 확인해야 한다.

한국스포츠레저 관계자는 "A조 순위 경쟁의 흐름을 가를 수 있는 한국과 멕시코의 맞대결은 스포츠팬들의 관심이 매우 높을 것으로 예상된다. 단일 경기 스코어를 예측하는 매치 상품부터 월드컵 전체 흐름을 예상하는 기록식 상품까지 다양한 방식으로 참여할 수 있는 만큼, 상품별 대상경기와 마감 시간, 최신 배당률을 반드시 확인한 뒤 구매에 참여하길 바란다"고 말했다. 이번 발매에 대한 좀더 자세한 정보는 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에서 확인할 수 있고, 경기 분석은 베트맨 내 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com