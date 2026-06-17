[오피셜]FIFA 직접 나섰다! '슬랜트아이' 인종차별 당한 韓 유튜버 멕시코전 공식 초청 '존중+포용 메시지'

사진='이노냥' 계정 영상 캡쳐

사진=AP Photo/Antonio Felix-AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]국제축구연맹(FIFA)이 인종 차별을 당한 인플루언서 이노냥(본명 윤수진)을 대한민국-멕시코와의 경기에 초청했다.

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FIFA는 17일(이하 한국시각) '이노냥을 19일 멕시코 과달라하라에서 열리는 2026년 북중미월드컵 한국-멕시코전에 초청했다. 이노냥이 제안을 수락했다. 경기 날이 <세계 혐오 표현 대응의 날>(International Day for Countering Hate Speech)과 겹치는 만큼 이노냥과 함께 존중과 포용의 메시지를 전달하기로 했다'고 밝혔다.

충격적인 일이 있었다. 이노냥은 지난 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 한국-체코의 조별리그 A조 1차전을 관람하다 멕시코 남성에게 인종차별 행위를 당했다. 이노냥이 공개한 영상을 보면 이 멕시코 남성은 카메라를 향해 양손으로 눈을 옆으로 길게 찢는 제스처를 했다. 눈 찢기 제스처. 이는 '슬랜트아이(slant-eye)'로 불린다. 동양인을 비하하는 대표적인 비하 제스처로 알려져 있다.

영상은 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 급속히 확산했다. 이 남성이 할리스코주 측량·지리공학자(CITGEJ) 협회장인 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 밝혀졌다.

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비난이 폭발했다. 멕시코 언론 메디오티엠포도 '할리스코주 측량·지리공학자 협회장인 미라몬테스가 인종차별적 제스처로 한국 축구팬을 조롱했다. 일부 팬들은 SNS를 통해 미라몬테스의 행동을 비난했다'고 보도했다.

사진=미라몬테스 영상 캡처

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결국 미라몬테스는 14일 개인 SNS를 통해 공개 사과했다. 그는 "내 행동으로 불쾌감을 느낀 한국인 팬과 모든 분들께 진심으로 사과한다. 누군가를 모욕하거나 처벌하려는 의도는 없었다"며 "이번 논란에 대한 책임을 지고 회장직에서 사임하겠다"고 말했다.

FIFA는 이에 대해 '한국-체코전 당시 이노냥을 상대로 인종차별적 행위를 가한 당사자의 신원을 확인했다. 해당 인물의 월드컵 티켓팅 계정은 차단됐다. 당사자가 전해온 사과문도 확인했다. FIFA는 모든 형태의 인종차별, 혐오, 차별 행위를 강력히 규탄한다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com