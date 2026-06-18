월드컵서 키스 금지! FIFA 강력 규제→과도한 애정행각 시 경기장 밖으로 쫓겨난다…화장지+풍선도 경기장 반입 불가

사진=빌트

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵은 많은 규제 속에서 진행되고 있다. 연인 간의 애정행각도 경기장에서 쫓겨나는 사유가 될 수 있어 주의가 요구된다.

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독일 빌트는 17일(한국시각) 'FIFA는 경기장을 방문한 관중들의 행동 방식에도 개입하고 있다'며 '입장 시 관람객들은 확성기 안내 방송을 통해 허용되지 않는 행동에 대한 안내를 반복해서 듣게 된다'고 보도했다. 이날 미국 캔자스시티에서 열린 아르헨티나와 알제리 경기에서도 마찬가지로 해당 안내 방송이 들렸다고 매체는 전했다.

월드컵이 열리는 16개 경기장에서 금지된 물품 목록은 매우 많다. FIFA는 무기, 폭탄, 공구, 스프레이 캔, 마약, 방사성 물질 등의 반입을 금지한다. 밀가루와 화장지, 그리고 풍선도 금지 대상이다. 심지어 국기의 크기도 규정돼 있다. 2m×1.5m의 사이즈를 초과하면 반입할 수 없다. 경기장 앞에는 관람객들이 자신의 응원 도구가 규정을 준수하는지 크기인지 확인할 수 있도록 측정용 표지판이 설치돼 있다.

사진=빌트

하지만 여기서 끝이 아니다. 관중들의 행동도 규제 대상이다. 큰 소리로 욕설하기, 경기장 구역 내 흡연 및 전자담배 사용, 모욕적인 제스처, 불법 도박, 부적절한 애정행각 등을 해서는 안 된다. 신체를 더듬는 행위나 과도한 신체접촉뿐 아니라 키스도 부적절한 애정행각에 포함된다.

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매체는 '짧은 키스는 허용되지만, 진한 키스는 용납되지 않는다'며 '다만 이 표현은 의도적으로 다소 모호하게 만들어졌다'고 주장했다. 이어 '그래야 경기장 관리 요원들이 특정 행동이 방해되거나 부적절하다고 판단했을 때 개입할 수 있기 때문이다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com