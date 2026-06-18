"1-0→1-1→2-1→2-2" 케인 멀티골 작렬...크로아티아 동점골, 재동점골 '중꺾마' 추격...전반 2-2[북중미월드컵 잉글랜드-크로아티아]

사진출처=잉글랜드 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]'세계 최고의 골잡이' 해리 케인이 멀티골로 월드컵 무대에서 압도적 존재감을 드러냈다. 그러나 '숙적' 크로아티아의 추격 역시 끈질겼다.

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캡틴 케인의 잉글랜드는 18일 오전 5시(한국시각) 미국 달라스 스타디움에서 펼쳐진 북중미월드컵 L조 조별리그 1차전 즐라티코 달리치 감독이 이끄는 크로아티아와 맞대결에서 전반을 2-2로 비긴 채 마무리했다.

1966년 이후 60년 만의 월드컵 우승에 도전하는 잉글랜드의 '첫 단추'였다. 8년 전인 2018년 러시아월드컵 준결승에서 발목을 잡았던 크로아티아를 상대로 설욕을 다짐했다.

세계 최고의 공격수 '캡틴' 해리 케인(바이에른 뮌헨)와 '리빙 레전드' 루카 모드리치(레알 마드리드)의 맞대결 역시 관심을 모았다. 케인은 지난 시즌 소속팀 바이에른 뮌헨과 대표팀에서 무려 67골을 터뜨렸다. 모드리치는 40세의 나이에 통산 199번째 A매치에 나섰다. 2018년 러시아 월드컵 준우승(골든볼 수상), 2022년 카타르 월드컵 3위를 이끈 모드리치의 라스트 댄스가 시작됐다.

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전반 초반부터 크로아티아가 강한 압박과 강한 공세로 나섰다. 전반 2분 크로아티아의 첫 코너킥, 요시프 슈탈로의 슈팅이 높이 떴다. 전반 7분 박스 앞에서 케인의 오른발 첫 슈팅이 골대를 벗어났다. 이어진 코너킥, 데클란 라이스의 코너킥 직후 모드리치가 치명적인 실수를 하고 말았다. 마두에케가 쇄도하려는 순간 모드리치가 발을 높게 들어올리며 주심이 망설임 없이 페널티킥을 선언했다.

사진출처=잉글랜드 SNS

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전반 9분 케인이 멈칫한 후 오른쪽으로 쏴올린 슈팅이 크로아티아 골키퍼 도미니크 리바코비치의 선방에 막혔다. 크로아티아가 환호했다. 그러나 케인의 슈팅 전 리바코비치가 먼저 움직였다는 판정에 따라 잉글랜드에 재차 기회가 주어졌다. (페널티킥 규정상 골키퍼는 킥이 이뤄지는 순간 최소한 한 발은 골라인을 밟고 있어야 한다.) 두 번의 실축은 없었다. 첫 슈팅과 같은 방향을 선택했다. 케인의 슈팅이 골망을 흔들었다. 케인의 월드컵 통산 9번째 골. 잉글랜드가 1-0으로 앞서나갔다.

전반 15분 잉글랜드의 역습, 측면에서 질주한 후 중앙으로 파고들며 날린 마두에케의 슈팅이 상대 수비에 막혔다. 하이드레이션 브레이크 양팀 감독의 지략 싸움이 뜨거웠다. 이후 크로아티아가 더 강력하게 도전하며 흐름을 서서히 가져왔다. 잉글랜드는 페널티킥 성공 이후 변변한 찬스를 만들지 못했다. 전반 27분 크로아티아의 역습, 부스코비치가 박스 정면으로 파고들었으나 슈팅이 불발됐다. 전반 30분 마두에케가 측면을 파고들며 쇄도하는 벨링엄을 향해 위협적인 컷백을 시도했으나 크로아티아의 수비에 막혔다. 전반 36분 집요한 시도가 마침내 결실이 나왔다. 전반 36분 흘러나온 볼을 마르틴 바투리나가 거침없이 밀어넣었다. 1-1. 예기치 못한 원더골로 승부를 다시 원점으로 돌렸다.

캡처=JTBC 중계화면

그러나 위기의 잉글랜드에는 케인이 있었다. 전반 41분 코너킥 찬스, 라이스의 빨랫줄 같은 크로스에 케인이 보란 듯이 날아올랐다. 짜릿한 헤더로 다시 승기를 잡았다. 월드컵 10호골 후 동료들과 환호하며 활짝 웃었다. 그러나 크로아티아는 역시 끈질겼다. 전반 추가시간 페리시치의 날카로운 헤더 패스를 이어받은 페타르 무사가 문전에서 골망을 흔들며 다시 한번 동점골을 터뜨렸다. 동점, 재동점, 혈투였다. 잉글랜드와 크로아티아가 2-2로 비긴 채 전반을 마쳤다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com