[현장인터뷰]'한국인 아들'이강인과 재회하는 아기레 "내가 잘 아는 LEE, 잘 막을 수 있을 것"…"6번, 6번" 황인범 경계심 표해

출처=헤코르드 캡쳐

18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코 월드컵대표팀의 기자회견. 기자회견에 참석한 하비에르 아기레 감독이 질문에 답하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]"대한민국 월드컵대표팀은 정말 강한 팀이다. 탑 레벨 선수들이 있다."

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월드컵 조별리그 2차전에서 조 1위 자리를 두고 대한민국 월드컵대표팀과 격돌하는 하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독이 홍명보호를 강팀이라고 표현하며 경계심을 드러냈다. '한국인 제자' 이강인(파리생제르맹)는 성향을 잘 아는 만큼 적절히 대처할 수 있다고 자신했다.

아기레 감독은 18일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라 기자회견실에서 진행한 한국전 사전 기자회견에 참석했다. 대한민국과 멕시코의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전은 19일 오전 10시 같은 경기장에서 펼쳐진다.

아기레 감독은 2차전 상대인 한국 선수에 대한 평가 질문에 "손흥민의 속도는 정말 빠르다. 등번호 18번(오현규)은 직선적으로 움직였다. 이강인은 이젠 중요한 선수가 되었다"며 "한국은 공간을 잘 쓴다. 어시스트를 잘하는 선수도 있다. 공격 전환에 대해선 저희가 잘 살펴야 한다. 마크를 잘 하고 압박을 해야 한다"라고 말했다. 아기레 감독은 지난해 9월 한국과의 친선경기(2대2 무)에서도 빠른 전환에 애를 먹었다고 털어놨다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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아기레 감독은 대한민국 핵심 플레이메이커 이강인과 사제지간이다. 이강인이 2021년부터 2023년까지 마요르카에서 유럽 정상급 선수로 성장할 당시 기회를 부여한 감독이 아기레였다. 아기레 감독은 여러차례 이강인을 '아들'이라고 칭하며 애정을 과시했다. 그런 제자와 월드컵 무대에서 맞대결을 펼치는 건 베테랑 지도자인 아기레 감독 입장에서도 큰 의미가 있을 터.

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아기레 감독은 "이강인은 저와 오랫동안 함께했다. 굉장히 좋은 선수다. 공격도, 수비도 잘한다"라고 추켜세운 뒤 "이강인은 4-3-3 포메이션에서 윙어로 뛰는 경우가 많은데, 침투를 하거나 전체 필드를 본인 앞에 그려놓고 편안하게 공을 가지고 놀 수 있는 선수"라고 말했다.

다만 "이강인에 대해선 내가 잘 안다. 우리 선수들도 이강인에 대해 잘 알고 있고, 미리 분석을 했다. 그래서 수비를 잘할 수 있지 않을까 생각한다"며 "이강인이 공을 소유한 상황을 막아야 할 것"이라고 했다.

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아기레 감독은 이강인 외에 6번(황인범)도 여러차례 언급했다. 황인범은 체코와의 1차전에서 1골 1도움 원맨쇼를 펼쳤다. "6번은 (체코전에서)어시스트를 했고, 골도 잘 넣었다. 유의깊게 보고 있다"라고 말하며 양 손으로 숫자 6을 만들었다.

18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코 월드컵대표팀의 기자회견. 기자회견에 참석한 하비에르 아기레 감독이 질문에 답하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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아기레 감독은 끝으로 "한국 선수 두 명에 대해서 말씀드렸는데 그들은 정말 훌륭하다"라고 거듭 강조한 뒤 "내일 경기가 정말 기대된다"라고 말했다. 그는 약 30분간 진행된 인터뷰를 마치며 한국어로 '감사합니다'라고 말하고 기자회견실을 떠났다.

한편, 홍명보호는 12일 체코와의 1차전에서 황인범의 동점골과 오현규의 결승골로 2대1 승리했다. 2010년 남아공월드컵 이후 16년만에 1차전에서 승리한 대표팀은 1차전에서 남아프리카공화국(남아공)을 2대0으로 꺾은 멕시코에 이어 조 2위를 달리고 있다. 멕시코와 승점 3점 동률을 이뤘지만, 득실차에서 1골 밀렸다. 이번 경기는 사실상의 조 1위 결정전으로 여겨진다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com