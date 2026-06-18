멕시코는 이렇게 나선다! 예상 선발 라인업 유출...히메네스-키뇨네스 막아야 이긴다

사진=365t스코어스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]멕시코는 이미 어떻게 나설 것인지가 모두 예상되고 있다.

Advertisement

한국은 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라실에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 1차전에서 양 팀은 모두 승리를 거뒀지만 멕시코가 골득실에 앞서 1위, 한국이 2위다.

경기를 앞두고 스포츠 통계 매체 365스코어스가 공개한 예상 베스트 11에 따르면, 멕시코는 4-2-3-1 포메이션을 가동할 전망이다.

골문은 라울 랑헬이 지키고, 포백은 헤수스 가야르도-요한 바스케스-에드손 알바레스-호르헤 산체스로 구성된다. 중원에는 루이스 로모와 에릭 리라가 자리하고, 그 앞에 브라이안 구티에레스가 공격형 미드필더로 배치된다. 최전방은 훌리안 키뇨네스-라울 히메네스-로베르토 알바라도 세 명이 나란히 선다.

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 라울 히메네스와 힐베르토 모라가 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

한국이 가장 경계해야 할 이름은 단연 히메네스다. 최전방 중앙에서 공중볼 다툼과 위치 선정에 능한 자원으로, 측면에서 올라오는 크로스를 받아 헤더로 마무리하는 패턴이 멕시코 공격의 핵심 루트가 될 가능성이 크다. 실제로 남아공전에서도 알바라도의 크로스를 헤더로 받아 득점을 신고했던 만큼, 한국 센터백들은 그의 등 뒤 침투와 박스 안 위치 싸움에서 한 발 먼저 움직이는 대응이 필요하다. 1차전 체코를 틀어막은 김민재, 이한범의 역할이 중요하다.

Advertisement

이번 라인업은 직전 남아프리카공화국전과 비교해도 변화가 분명하다. 가장 큰 이유는 세사르 몬테스의 결장이다. 몬테스는 남아공전 종료 직전 거친 파울로 퇴장당해 누적 제재로 한국전에 나설 수 없게 됐고, 그 공백을 본래 수비형 미드필더 출신인 알바레스가 센터백으로 메울 것으로 보인다.

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 훌리안 퀴뇨네스가 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

알바레스는 안정적인 빌드업 능력을 갖췄지만 스피드가 빠른 편은 아니다. 한국이 측면 침투나 뒷공간을 노리는 빠른 전환 플레이를 들고나온다면, 그의 느린 발을 직접적인 약점으로 노릴 수 있다. 특히 풀백 가야르도와 산체스가 공격에 가담해 라인이 올라간 틈을 타 알바레스의 커버 범위 뒤쪽을 빠르게 공략하는 그림이 효과적일 수 있다. 손흥민, 오현규의 움직임을 살려줄 수 있는 이강인, 황인범의 패스가 필요하다.

Advertisement

결국 이번 한국전의 관전 포인트는 명확하다. 히메네스의 제공권을 어떻게 지우고, 키뇨네스-알바라도의 측면 돌파를 어떻게 차단하며, 몬테스 결장으로 생긴 수비 라인의 균열, 그중에서도 알바레스의 느린 발을 어떻게 활용하느냐가 승부의 갈림길이 될 전망이다.