'2연승 제물' 멕시코 훈련장 상공에 웬 드론이…'혹시? 설마!'[과달라하라 현장]

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 멕시코 대표팀 훈련장 상공에 뜬 드론의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 펼치고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 월드컵대표팀이 '불법 드론 염탐' 논란에 휩싸인지 하루만에 상대팀인 멕시코 훈련장에 버젓이 드론이 출현했다.

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하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 축구대표팀은 18일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 스포츠아레나에서 한국전 대비 훈련을 진행했다. 한국과 멕시코의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전은 19일 오전 10시 에스타디오 과달라하라에서 펼쳐진다.

이날 멕시코 훈련 초반 잔디 위가 아닌 상공에 관계자, 취재진의 시선이 일제히 꽂혔다. 드론이 특유의 '윙' 소리를 내며 하늘 위를 유유히 날아다니고 있었기 때문이다. 한 대도 아니라 두 대가 떠있었다.

꼭 하루 전인 17일, 홍명보호는 대표팀의 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 워밍업을 하는 도중 어디선가 허가되지 않은 드론이 훈련장 위로 출현했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 선수들이 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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이를 대표팀 보안요원이 발견해 훈련장 앞에 대기하는 멕시코군에 알렸고, 드론 차단 요원이 드론신호 차단 전파를 방사해 드론을 격추했다. 드론 조종자로 의심되는 외국인 남성 2명은 격추된 드론을 들고 달아났다. 대한축구협회는 경찰과 국제축구연맹(FIFA)에 이같은 사실을 알고, 경찰은 현재 수사에 착수한 상태다.

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불행 중 다행으로 대표팀은 코디네이션 훈련 중 드론이 격추되면서 전술과 같은 핵심 정보 요출을 막을 수 있었다. FIFA는 하루 뒤 대한축구협회에 보안을 더 강화하겠다고 밝혔다. 홍명보 월드컵대표팀 감독은 18일 멕시코전 기자회견에서 "중요한 시간에 그런 일이 벌어져 유감"이라고 말했다.

다만 드론을 조종한 남성 2명이 멕시코인인지는 특정되지 않았다. 협회측은 "해당 남성 2명이 신속히 드론을 수거하여 현장을 이탈한 상황이라 우리 측 전력을 파악하려고 한건지 해외 미디어인지, 일반인인지는 현재 단정지을 수 없다"며 "멕시코인인지도 아직 파악이 되지 않는다"라고 말했다.

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드론을 띄워 훈련 영상을 찍는 일은 최근 축구계에선 흔하디 흔한 일이다. 멕시코 대표팀은 월드컵 개막 전부터 드론을 이용해 전술과 선수 움직임의 세부사항을 연구했다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com