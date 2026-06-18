[월드컵 HOT오피셜] 멕시코 베스트 11, 한국전 대대적 변화 "3명 바뀐다". 멕시코 현지 2개 유력매체 최종발표 "수비진 2명, MF 1명이 바뀐다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 드디어 A조 최강자 멕시코와 한국의 맞대결이 열린다.

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19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라에 위치한 에스타디오 과달라하라가 무대다. 2026년 북중미월드컵 A조 예선 2차전이다.

멕시코는 1차전에서 남아공을 2-0으로 잡아냈다. 한국은 체코를 2-1로 물리쳤다. 이 경기의 승자가 A조 1위가 될 확률은 매우 높다.

멕시코는 변수가 있다. 수비의 핵심이자 간판 센터백 세사르 몬테스가 1차전에서 퇴장을 당했다. 이날 나오지 못한다.

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멕시코 대표팀은 한국의 날카로운 2선 지원과 골 결정력을 경계하고 있다. 멕시코 AS지는 이미 '손흥민을 비롯, 이강인과 황인범이 가장 경계대상'이라고 했다.

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그런데 핵심 센터백의 이탈로 후방의 공백이 있다.

산전수전 다 겪은 멕시코 대표팀 명장 하비에르 아기레 감독은 전술 변화에 모든 초점을 맞추고 있다. 예상 베스트 11의 중요한 변화가 있다.

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멕시코 현지 매체도 가장 주목하고 있는 부분이다. 결과물이 나왔다.

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멕시코의 대표적 스포츠전문매체 폭스 스포츠와 미디오티엠포는 18일 일제히 멕시코의 한국전 예상 베스트 11을 조명하는 기사를 게재했다.

일단, 남아공전 멕시코의 예상 베스트 11을 살펴보자.

멕시코는 4-1-4-1 포메이션을 사용했다.

라울 히메네스가 최전방에 있다. 멕시코를 대표하는 에이스 공격수다. 골 결정력이 좋다. 로베르토 알바라도, 훌리안 퀴뇨네스가 2선의 좌우 윙어다. 중원은 구티에레스, 알바로 피달고가 중용됐다. 3선의 수비형 미드필더에는 에릭 리라. 4백은 요한 바스케스, 세사르 몬테스가 센터백. 이스라엘 레예스와 헤수스 가야르도가 풀백이었다. 골키퍼는 라울 랑헬이었다.

폭스 스포츠는 '하비에르 아기레 감독은 전술 변화를 준비하고 있다. 한국과의 경기를 위해 선발 11명에 3명의 변화가 있다'며 '세사르 몬테스 대신 에드손 알바레스가 나설 가능성이 농후하다. 중원에는 질베르토 모라의 출전 가능성이 더 높고 브라이언 구티에레즈는 벤치에 앉을 가능성이 높다'고 했다.

즉, 공격진에는 히메네스, 키뇨네스, 알바라도가 변함없이 선발 출전한다. 미드필더에는 피달고, 리라, 그리고 힐베르토 모라가 2선에 배치된다. 4백은 호르헤 산체스, 알바레스, 바스케스, 가야르도가 나서고, 골키퍼는 여전히 라울 랑겔이다.

즉, 중원에 구티에레스 대신 모라가 나서고, 4백은 2명이 바뀐다. 센터백 몬테스 대신 알바레스, 풀백 레예스 대신 산체스가 나선다는 예상이다.

미디오티엠포 역시 보도했다. 이 매체는 '멕시코 대표팀이 중요한 조정을 거듭하고 있다. 월드컵 두번째 경기에서 한국과 맞붙을 예상 라인업이 완성됐다'고 했다.

역시 마찬가지였다. 이 매체는 '예상 베스트 11에 3명이 변화한다. 공격진은 똑같지만, 수비와 미드필더진에 많은 변화가 있다. 몬테스가 결장하면서 하기레으 감독은 수비진의 변화를 모색했다. 알바레스와 산체스가 새롭게 4백에 들어간다. 또 다른 변화는 미드필더였는데, 질베르토 모라에게 더 많은 비중을 준다'고 보도했다.

두 매체의 예상이 똑같다. 수비진의 변화는 2가지 의미가 있다. 핵심 센터백 몬테스의 공백을 완벽히 메울 수 없다. 때문에 안정적인 베테랑이자 주장 알바레스가 나서서 공백을 최소화한다는 의미. 게다가 1차전에서 불안한 폼을 지닌 레예스보다 산체스로 4백의 강화를 꾀하려 한다는 의도다. 단, 수비에서 불안함은 어쩔 수 없다.

문제는 멕시코의 메시라고 불리는 모라의 등장이다. 1차전 부진했던 구티에레스 대신, 모라의 파괴적 드리블과 수비를 찢는 움직임을 통해 중원을 장악하고, 최전바의 골 결정력을 배가시킨다는 의미다.

즉, 한국은 최전방 멕시코의 특급 공격수들 뿐만 아니라 모라까지 견제해야 하는 부담감이 생긴다. 수비의 공백은 어쩔 수가 없기 때문에 중원의 강화를 통해 수비의 약점을 공격의 강점으로 메운다는 보이지 않는 효과도 노리고 있다.

아기레 감독은 18일 경기 전 공식 인터뷰에서 '공식적으로 자세한 내용은 밝히지 않겠지만, 파격적 변화는 시행하지 않을 것이다. 대체 카드가 많지 않다'고 말하기도 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com