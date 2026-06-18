[공식발표]"이게 퇴장이야!" 홍명보호 하늘이 돕는다…멕시코 '수비 리더'→남아공 '베테랑' 템바 즈와네 '레드카드' 한국전 OUT

사진=REUTERS 연합뉴스

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[애틀랜타(미국)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보호가 웃는다. 멕시코 '수비 핵심' 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)에 이어 남아공 '베테랑' 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)도 대한민국과의 경기엔 나설 수 없다.

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국제축구연맹(FIFA)은 18일(이하 한국시각) '멕시코-남아공 경기에서 레드카드를 받아 퇴장당한 즈와네에게 FIFA 징계 규정 14조 1항 e) 위반으로 3경기 출장 정지 징계를 내렸다'고 공식 발표했다. 무론 아직 항소 가능성은 열려 있다. 다만, 현 상태라면 즈와네는 2차전 체코~25일 열리는 3차전 한국과의 경기에 나설 수 없다. 징계를 내린 조항에선 심각한 반칙 행위에 대해 최소 두 경기 이상 정지를 줄 수 있도록 규정하고 있다.

즈와네는 12일 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 후반 39분 레드카드를 받았다. 그는 로베르토 알바라도(과달라하라)와 몸싸움 하는 과정에서 얼굴을 가격, 퇴장 당했다. 휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독은 분노했다. 그는 19일 미국 애틀랜타 스타디움에서 열리는 체코와의 A조 2차전을 앞두고 온 몸으로 억울함을 표출했다. 브로스 감독은 "우선 레드카드 판정에 대해 말하자면, 그게 과연 레드카드였나 싶다. 그 장면을 다시 지켜봤지만 나는 전적으로 동의하지 않는다. 좀 혼란스러운 상황이었다. 멕시코 선수가 막아섰다. 그저 몸싸움 과정에서 팔이 어깨 위로 올라갔을 뿐이다. 고의적인 행동은 아니었다. 그런데 3경기 출전 금지다. 이건 너무 가혹한 처사"라고 했다.

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남아공 입장에선 팀의 중심을 잡아줄 '베테랑'을 잃었다. 1989년생 즈와네는 남아공 최상위 리그에서 최다 우승(15회)을 차지한 마멜로디에서 뛰고 있다. 그는 2014년부터 남아공 A대표팀에 합류해 50경기 넘게 소화했다.

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한편, 남아공과 멕시코의 공식 개막전에선 무려 세 장의 레드카드가 나왔다. 후반 4분 남아공의 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)가 퇴장 당해 어수선한 상황이 됐다. 이후 즈와네가 레드카드를 받았다. 후반 추가 시간엔 멕시코 수비의 중심인 몬테스마저 그라운드를 떠나야 했다. 이로써 몬테스는 19일 열리는 한국과의 2차전엔 나설 수 없다. 여기에 남아공도 한국전에 즈와네 카드를 사용할 수 없게 됐다. 한국 입장에선 반가운 소식이다.

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애틀랜타(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com