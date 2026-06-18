[현장라인업]홍명보호 '경우의 수' 지워줘!…'크레이치 선발' 체코 vs '레드카드 비상' 남아공 '격돌'

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 라디슬라프 크레이치가 선제골을 터뜨리며 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 체코 미로슬라프 코우베크 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[애틀랜타(미국)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보호가 '경우의 수'를 지우기 위해 지켜봐야 할 경기가 온다.

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체코와 남아공은 19일 오전 1시(이하 한국시각) 미국의 애틀랜타 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 같은날 오전 10시 열리는 대한민국-멕시코와의 경기에 앞서 펼쳐진다.

두 팀 모두 마음이 급하다. 체코는 1차전에서 한국에 1대2로 고개를 숙였다. 남아공은 멕시코에 0대2로 졌다. 이날 경기를 통해 반전이 필요하다.

한국 입장 '최상의 시나리오'는 이 경기에서 체코가 이기거나 비기는 것이다. 이후 한국이 멕시코를 잡는다면 25일 남아공과의 최종전 결과와 상관 없이 A조 1위를 확정한다. 이번 대회 48개 참가국 중 '1호' 토너먼트 직행팀으로 이름을 올릴 수 있다.

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미로슬라브 코우베크 체코 월드컵대표팀 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 아담 흘로제크(호펜하임)와 파트리크 시크(레버쿠젠)가 공격을 이끈다. 허리엔 블라디미르 다리다(흐라데츠크랄로베), 루카시 체르브(빅토리아 플젠), 미할 사딜레크(슬라비아 프라하), 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠)가 자리한다. 수비는 토마시 홀레시, 토마시 홀레시(이상 슬라비아 프라하), 블라디미르 초우팔(호펜하임), 라디슬라프 크레이치(올버햄튼)가 담당한다. 골문은 마체이 코바르시(아인트호벤)가 지킨다.

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=Mikhail Sinitsyn/TASS-TASS 연합뉴스

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독은 4-3-3 전술을 활용한다. 오스윈 아폴리스(올랜도 파이리츠), 타펠로 마세코(AEL 리마솔), 이크람 레이너스(마멜로디 선다운스)가 스리톱을 형성한다. 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스), 탈렌테 음바타(올랜도 파이리츠), 제이든 아담스(마멜로디 선다운스)가 중원을 구성한다. 포백엔 오브리 모디바(마멜로디 선다운스), 음베케젤리 음보카지(시카고 파이어), 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스), 이메 오콘(하노버 96)가 자리한다. 골키퍼 장갑은 론웬 윌리엄스(마멜로디 선다운스)가 착용한다. 남아공은 멕시코와의 대결에서 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 연달아 퇴장 당해 이날 경기엔 나서지 못한다. 라일 포스터(번리)는 벤치 대기한다.

애틀랜타(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com