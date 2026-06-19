"모든 것 쏟아부어야 한다" 책상 쾅!...일본 진짜 어떡하나, '동기부여의 신' 르나르 감독 튀니지 정신개조 돌입 "우리는 함께 한다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]에르베 르나르 감독이 본격적인 훈련과 함께 선수단 미팅에 돌입하며, 일본전 준비에 매진하고 있다.

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튀니지축구협회는 16일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 튀니지축구협회는 '에르베 르나르 감독을 2026년 북중미월드컵 종료 시점까지 국가대표팀 감독으로 선임했다'고 발표했다.

엄청난 반전이다. 사브리 라무시가 팀을 이끌었던 튀니지는 15일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전 경기에서 1대5로 대패했다. 전반 7분 만에 실점을 허용한 튀니지는 총 5골을 허용하며 완벽하게 무너졌다. 튀니지 대표팀은 곧바로 라무시를 경질하면서 변화를 택했다. 월드컵 중도 경질이라는 파격적인 선택이었다.

로이터연합뉴스

사우디아라비아 감독직에서 물러난 이후 감독직을 맡고 있지 않았던 르나르는 곧바로 월드컵 무대에 복귀했다. 르나르는 곧장 튀니지 대표팀으로 오며, 흔들리는 팀을 수습하기 위해 노력하고 있다. 르나르의 부임은 변수일 수밖에 없었다. 르나르는 동기부여 및 선수단 파악 후 단합을 통한 성적을 내는 것에 일가견이 있기에 튀니지가 갑작스러운 반전을 만드는 것도 완전히 무리는 아니다.

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또한 르나르는 아프리카에 능통한 인물이다. 2012년 아프리카 네이션스컵에서 잠비아를 이끌고 우승을 차지하며, 엄청난 지도력을 인정받았다. 2015년에는 코트디부아를 대표팀 감독으로 다시 한번 대륙 정상에 올라 위상을 높였다. 아프리카 구단에 대한 이해도가 높은 인물로서 팀을 위기에서 극복할 적임자로 꼽힌다.

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가장 긴장하는 팀은 역시 일본이다. 1차전 네덜란드를 상대로 2대2 무승부를 거두며 안정적으로 대회를 시작했던 일본은 당초 2차전 승리가 유력하다고 점쳐졌다. F조 최약체로 꼽히는 튀니지이기에 일본의 선전이 기대됐다. 하지만 르나르의 부임으로 전술 파악, 동기부여 등 여러 측면에서 변수가 생기고 말았다.

이런 상황에서 르나르가 튀니지 선수단에 동기부여를 하는 장면도 공개됐다. 르나르는 SNS 공개된 팀 미팅 영상에서 "팀을 다시 정비해야 한다"며 "프로 선수라면 다시 일어서는 법을 알아야 한다. 아직 모든 것이 가능하다. 상황을 뒤집고 변화를 만들려면 의지가 있어야 한다"라고 했다. 이어 "우리는 지금 월드컵에 와 있다. 모든 것을 쏟아부어야 한다"고 강조했다.

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르나르라는 변수와 함께 일본과 튀니지의 2차전 경기에도 관심이 쏟아지고 있다. 일본으로서도 절대 결과를 놓칠 수 없는 경기이기에 두 팀의 강한 승리 의지가 충돌할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com