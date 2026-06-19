"충격" 개최국 멕시코, 한국전 초비상! 최악의 징크스 걸렸다...아기레 감독 "여길 떠나면 팀이 무너지는 느낌"

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[스포츠조선 이현석 기자]멕시코 대표팀에게도 변수가 있다. 바로 멕시코시티 스타디움 징크스다.

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멕시코의 엘 우니베르살은 18일(한국시각) '하비에르 아기레 감독과 멕시코 대표팀은 과달라하라에서 저주를 깨뜨리려 애쓸 것이다'고 보도했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일 오전 10시 멕시코 과달라하라 인근 사포한의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코 대표팀과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 펼친다.

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조 1위를 결정할 수 있는 중요한 맞대결이다. 한국은 앞서 1차전 체코를 2대1로 제압하며 기세를 올렸다. 멕시코 또한 남아프리카공화국을 2대0으로 제압했다. 1승씩을 이미 챙긴 두 팀은 이번 경기 결과에 따라 32강 진출을 조기에 확정할 수 있다.

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홍 감독은 "멕시코 홈팀과 경기를 하게 됐다. 우리 그룹에서 가장 중요한 경기다. 강한 팀과 경기를 하게 되었다. 경험을 해봤지만 홈팀과 경기는 더더욱 어려움이 있다. 우리 선수들이 극복해서 내일 좋은 경기를 할 수 있도록 잘 준비하겠다"며 "베스트11 구상은 끝났다. 선수들도 저희가 좋은 상태가 있다고 느끼고 있다"고 밝혔다.

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아기레 감독 또한 "우리는 이강인을 막는 것뿐만 아니라 한국 팀 전체로부터 공을 빼앗아 우리 스스로 공격하는 전략을 펼칠 것"이라며 "이번 주 선수들에게 특별한 이야기를 많이 하지 않았다. 내일 경기를 잘 치르고 우리의 경기력을 유지하기를 바란다"면서 "최대한 단순하게 경기를 준비하겠다. 난 선수 때도 복잡하게 생각하지 않고 그저 최선을 다하는 쪽이었다"고 했다.

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일전을 앞둔 상황에서 멕시코에는 변수가 생겼다. 바로 멕시코시티 스타디움 징크스다. 엘 우니베르살은 '멕시코는 멕시코시티 스타디움을 떠날 때 큰 도전에 직면했다'며 '멕시코가 이번 대회 기록을 세울 수 있는 이유는 홈 경기라는 이점이다. 다만 그들은 멕시코시티 스타디움 징크스도 깨고자 할 것이다. 아기레 감독 또한 이를 극복할 것을 장담했다'고 전했다.

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멕시코는 앞서 두 차례 자국에서 열린 월드컵에서 멕시코시티 스타디움을 벗어나면 패배하는 불운을 겪었다. 1970년 대회에서는 멕시코시티를 떠나 톨루카 네메시오 디에스 스타디움에서 1대4로 이탈리아에 패했고, 1986년 대회에서는 몬테레이에서 서독에 무너졌다.

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멕시코시티에서는 강했지만, 도시를 벗어나면 어려움을 겪는 징크스에 우려가 생길 수밖에 없다. 아기레 감독 또한 "역사적으로 멕시코시티 스타디움을 떠나면 팀이 무너지는 느낌"이라면서도 "과달라하라도 우리의 홈구장이다"라고 강조했다. 이번 징크스가 한국전에는 어떤 변수가 될지도 지켜볼 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com