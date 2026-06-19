휴고 브로스 남아공 평가 "대한민국, 멕시코-체코와 비교해 조직력 좋다"[현장인터뷰]

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[애틀랜타(미국)=스포츠조선 김가을 기자]"대한민국 조직력 좋다."

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휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독의 말이다.

남아공은 19일 오전 1시(이하 한국시각) 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1대1로 비겼다. 남아공은 1패 뒤 1무(승점 1)를 기록했다.

경기 뒤 브로스 감독은 "솔직히 처음 든 감정은 약간의 안도감이었다. 결과가 타당했다고 생각한다. 충분히 예상할 수 있던 상황이었다"며 "우리가 좋은 경기를 했다. 초반 전반에 집중력이 부족했던 때를 제외하면, 그 뒤엔 다시 흐름을 찾았다. 유럽 수준의 경기에서 그런 실수가 나온 건 좀 놀랍긴 했다. 받아들여야 한다. 아주 빠른 템포의 경기였다. 후반엔 우리가 주도권을 잡았다. 상대는 장신 공격수를 활용한 롱볼이나 프리킥 등으로 위협적인 장면을 만들려했다. 우리는 더 좋은 결과를 얻을 자격이 있었다고 생각한다. 정말 좋은 경기를 했지만, 약간의 운도 따라줘야 한다. 이번엔 운이 따르지 않았다. 슈팅할 때 수비수 다리 사이로 가거나, 혹은 막히는 상황이었다. 하지만 이번과 같은 경기력이라면, 다음으로 갈 자격이 있다고 생각한다"고 말했다.

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그는 "선수들에게 공을 빼앗겼을 때 너무 급하게 서두르지 말라고 했다. 몇몇 장면에서는 너무 쉽게 공을 내주기도 했다. 또한, 볼 없이 움직이는 선수를 활용해야 한다고 했다. 선수들에게 지시를 내렸고, 중원의 활약을 기대했다. 선수들이 엄청난 끈기로 승리를 향한 열망을 드러냈다. 정말 기쁘다. 팀 전체가 좋은 경기력을 보여줬다. 자랑스럽다"고 덧붙였다.

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양 팀 모두 승리가 간절했다. 남아공은 공식 개막전에서 멕시코에 0대2로 패했다. 설상가상으로 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 레드카드를 받고 퇴장 당해 남은 경기에서 큰 영향을 미치게 됐다. 남아공 현지에선 브로스 감독을 비롯한 이번 대표팀에 대한 비난이 폭발했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

뚜껑을 열었다. 바람과 달리 남아공은 불과 6분 만에 선제 실점하며 흔들렸다. 수비는 크게 휘청였고, 제대로 된 공격 기회도 만들지 못했다. 전반을 0-1로 마친 남아공은 후반 35분 결정적 기회를 잡았다. 상대의 핸드볼 반칙으로 페널티킥을 얻은 것. 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)가 키커로 나서 침착하게 득점에 성공했다. 이후 두 팀은 결승골을 향해 달렸지만, 누구도 추가골을 넣지 못했다. 경기는 1대1로 막을 내렸다. 다만, 이날 모코에나가 또 한장의 옐로카드를 받아 3차전엔 나설 수 없게 됐다.

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브로스 감독은 "또 카드를 받았다. 분명히 큰 타격이다. 무엇보다 그들이 핵심 전력이라는 것이다. 우리가 해결해야 할 문제다. 어떻게 실행하느냐가 중요하다"고 했다.

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남아공은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 조별리그 마지막 경기를 치른다. 브로스 감독은 "한국은 멕시코, 체코 등과 비교했을 때 매우 좋은 조직력을 보여준다. 아시아 팀 특유의 철저한 조직력이 돋보인다. 훌륭한 선수도 많다. 다시 한번 힘든 경기가 될 것이다. 다만, 성격은 좀 다를 것 같다. 체코는 피지컬을 앞세운 플레이었다. 한국은 조직력으로 붙는다. 아주 치열하면서도 긍정적인 의미의 힘든 경기가 될 것이다. 누구의 조직력이 더 좋은지가 문제"라고 걱정했다.

애틀랜타(미국)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com