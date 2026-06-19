"명불허전 손흥민, 선발서 빼? 말아?" 결전의 날, '최대 강적' 멕시코전 맞춤 '깜짝 선발' 있을까[과달라하라 현장]

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 손흥민과 황인범이 나란히 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[과달라하라(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]"베스트 11 구상은 끝났다."

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 18일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 진행한 멕시코전 사전 기자회견에서 경기에 나설 11명의 선수에 대한 결정을 이미 내렸다고 말했다. 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전은 19일 오전 10시 같은 경기장에서 열린다.

홍명보호는 지난 12일 체코와의 조별리그 1차전에서 2대1 승리를 거둔 멤버를 대부분 유지하는 선에서 경기를 준비했을 것으로 보인다. 체코전에서 세트피스 수비에 대한 아쉬움은 남았지만, 전반적인 선수들의 활동량, 전술적 움직임, 공격 전술 등은 크게 흠잡을 게 없었다. 승리를 통해 분위기가 최고조에 달한 상황에서 큰 변화를 줄 이유는 없다.

공격은 체코전과 비슷하게 꾸릴 것으로 전망된다. A조 최강 전력으로 불리는 멕시코를 상대하는 중압감을 고려할 때 산전수전 다 겪은 캡틴 손흥민(LA FC)의 원톱 재출격을 예상해볼 수 있다. 손흥민은 지난 체코전에서 양팀을 통틀어 가장 많은 6개의 슛을 쏘고도 득점하지 못해 일각에선 '조커로 기용해야 한다'라는 비판을 들었다. 하지만 이영표 KBS 축구해설위원은 손흥민이 30대 중반의 나이로 순간속도 35km/h로 달렸고, 한국 대표팀의 공격 찬스 중 40%를 책임졌다면서 이날도 결정적인 찬스 2~3번은 만들 수 있다고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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미드필더 숫자 싸움에 기여하는 베테랑 이재성(마인츠), 공격의 시작점 역할을 하는 천재 미드필더 이강인(파리생제르맹)이 그대로 손흥민 양 옆에 배치될 공산이 크다. 전반 초반부터 상대 수비 뒷공간을 공략하기 위해선 이재성 대신 황희찬(울버햄튼) 카드를 먼저 꺼낼 수도 있지만, 이 위원은 한국이 전반엔 조심스러운 경기 운영을 하고 후반에 승부를 볼 가능성이 있다고 예상했다.

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1차전에서 1골 1도움을 폭발한 '체코전 영웅' 황인범(페예노르트)은 홍 감독이 베스트 11 시트지에 가장 먼저 적어낸 이름일 것 같다. 황인범이 중원 한 자리를 꿰차고, 파트너에 대해 고민을 했을 것으로 보이는데, 1차전 때 황인범-백승호(버밍엄시티)의 조합이 시너지 효과를 낸 만큼 두 경기 연속 황-백 듀오로 구성할 가능성이 커보인다. 황인범은 체코전을 마치고 궂은 일을 도맡아준 백승호에게 감사를 표했다.

멕시코가 '세트피스 원툴'인 체코와 달리 빠른 템포의 공격, 특히 측면 크로스 공격이 위협적인 팀인만큼 윙백에 변화를 줄 가능성은 열려있다. 에이스 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)는 공간을 주면 언제든지 측면에서 가운데로 파고들어 유효슈팅을 날릴 수 있는 선수다. 홍 감독은 비공개 훈련에서 이에 대한 대비책을 마련했을 것으로 보인다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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체코전을 앞두고 왼쪽 발목을 다친 왼발잡이 센터백 김태현(가시마)이 멕시코전을 앞두고 팀에 복귀했지만, 실전 감각 측면을 고려할 때 당장 멕시코전에 선발 출전할 지는 미지수다. 오른쪽부터 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원) 스리백이 유력시된다. 김승규(FC도쿄)가 다시 한번 골문을 지킬 것으로 예상된다.

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축구대표팀은 1차전 승리고 32강 진출의 유리한 고지를 점했다. 남아프리카공화국(남아공)을 2대0으로 꺾은 조 1위 멕시코와 승점 3점 동률을 이뤘으나, 득실차에서 한 골 밀려 2위다. 앞서 열린 체코와 남아공전(이상 승점 1)이 1대1 무승부로 끝나면서 멕시코를 꺾으면 승자승 원칙에 따라 조 1위로 32강에 오를 수 있다. 비기기만 해도 3위권과 승점차가 3점으로 벌어져 32강 진출의 8부 능선을 넘을 수 있다.

과달라하라(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com