[오피셜] '팀 훈련 시작' 브라질 스타 네이마르, 20일 아이티와의 조별리그 2차전도 결장 확정..'종아리 부상 회복 중, 무리할 단계 아니다'

팀 훈련에 합류한 네이마르 로이터

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 축구 스타 네이마르(산투스)가 북중미월드컵 조별리그 2차전도 결장이 확정됐다. 최근 팀 훈련에 복귀했지만 아직 종아리 부상에서 완벽히 회복한 게 아니라는 판단이다. 따라서 무리하게 선수를 기용하지 않겠다는 것이다.

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네이마르가 20일 미국 필라델피아 스타디움에서 열리는 아이티와의 북중미월드컵 조별리그 C조 2차전에 출전하지 않는다. 브라질은 현재 1무다. 브라질 대표팀은 네이마르의 2차전 결장을 확인해주었다고 복수의 매체들이 전했다.

훈련 중인 브라질 선수들 AFP

만 34세인 그는 카를로 안첼로티 감독이 선발한 최종 엔트리에 포함됐다. 네이마르는 2023년 우루과이와의 월드컵 남미 예선전에서 무릎 전방십자 인대 파열 부상을 당한 이후 첫 브라질 대표팀 발탁이었다. 하지만 네이마르는 대회 시작 불과 몇 주 전에 브라질 리그 경기에서 종아리를 다쳤다. 일부에선 네이마르가 이번 월드컵 최종 엔트리에서 빠져야 한다고 주장했다. 하지만 안첼로티 감독은 네이마르를 계속 대표팀에 잔류시키고 있다. 네이마르는 대표팀 합류 이후 경기 출전 보다 회복에 더 많은 시간을 보내고 있다. 대회 시작 전 두 차례 친선경기, 그리고 1대1로 비긴 모로코와의 조별리그 첫 경기를 모두 결장했다. 합류 이후 경기에서 단 1초도 뛰지 않았다.

훈련 중인 네이마르 AFP

그동안 개인 훈련을 해온 네이마르는 최근 팀 훈련에 복귀했다. 안첼로티 감독은 그의 체력 상태를 고려해 복귀를 서두르거나 어떠한 위험도 감수하지 않고 있다.

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브라질의 조별리그 3차전 상대는 스코틀랜드다. 25일 오전 7시 마이애미 스타디움에서 열린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com