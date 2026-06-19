한국-체코전 "텅텅 비었네" 충격 사건 맞았다...멕시코전 시작 전부터 꽉꽉 들어찬 경기장, 팬들도 "빈자리 없다", "티켓 없나요?" 난리

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기장을 가득 메운 축구팬들이 함성을 보내고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기를 준비하는 양 팀 선수들. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]체코전 경기장은 빈자리가 맞았다. 멕시코전은 팬들이 빈자리 없이 경기장을 가득 채웠다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 진행 중이다.

2차전이 조별리그 통과의 분수령이 될 수 있는 상황, 1차전 체코전에서 2대1 승리를 선물한 멤버 대부분이 선발 명단에 그대로 이름을 올렸다. 멕시코도 단 3자리를 제외하면 선발을 유지하며 총력전에 나섰다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양팀 선수들이 그라운드로 들어서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

3-4-3 포메이션에서 손흥민-이재성(마인츠)-이강인이 공격진을 구성했다. 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)가 중앙 미드필더 듀오로 나서고, 김문환-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 양 날개를 맡았다. 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 그대로 스리백을 구축했다. 김승규(FC도쿄)가 골문을 지켰다.

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이날 경기는 경기장 안에 가득한 멕시코 팬들이 시작 전부터 큰 화제를 모았다. 이미 킥오프가 되기 몇 분전부터 빈자리가 없는 경기장이 눈에 띄었다. 멕시코 팬들도 경기장 근처 영상을 공개하며 "사람이 가득 찼다", "빈자리 없다", "티켓은 없나"라고 뜨거운 반응을 보냈다.

사진=X 캡처

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지난 체코전 당시 빈자리가 많은 관중석이 논란이 된 바 있다. 일부 영국 언론은 '팬들은 대회 두 번째 맞대결이 텅 빈 관중석 앞에서 치러진 것을 보며 분노를 표했다'며 '끝없이 오른 티켓 가격으로 인해 일부 자리는 절반도 팔리지 않았다. 일부 경기장 구역이 텅 비어 있었다'고 주장했다. FIFA는 이날 4만9800명을 수용 가능한 과달라하라 스타디움에 4만4985명이 방문했다고 발표했다. 하지만 중계 화면 속 경기장은 훨씬 많은 빈자리를 확인할 수 있었다.

FIFA는 '과달라하라에서 열린 경기에서 티켓을 소지한 일부 팬들이 경기 내내 지정된 좌석에 앉아 있지 않고 통로에 서 있는 모습이 목격되었으니 이 점 유의해 주시기 바란다'라고 주장했다. 이에 대해 일부 팬들은 '통로에 좌석이 숨어 있다'고 조롱하기도 했다.

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하지만 이번 멕시코전은 관중석은 물론 통로까지 가득 채울 정도로 많은 팬들이 경기장을 채웠다. 4만9800명을 채울 수 있는 에스타디오 과달라하라는 멕시코 팬들의 물결로 의문 없는 매진임을 알렸다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com