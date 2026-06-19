'LEE, 킥오프 4분 만에 옐로카드?' 日 깜짝 놀랐다…'이강인, 로모와 경쟁하다 발 제대로 밟았다' 신속 보도

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 옐로우 카드를 받고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹)이 킥오프 4분 만에 옐로카드를 받았다. 일본도 깜짝 놀란 모양이다.

Advertisement

일본의 더앤서는 '한국의 이강인이 경기 시작 4분 만에 경고를 받았다. 이강인은 루이스 로모(과달라하라)와 경쟁하던 중 상대의 발을 제대로 밟았다. 로모는 고통스러운 표정으로 쓰러졌다. 심판은 옐로카드를 꺼냈다. 한국 언론에 따르면 이번 경기의 주심은 카드를 아끼지 않는 성향'이라고 보도했다.

홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치르고 있다.

사실상 조 1위 결정전이다. 한국은 개막전에서 체코를 2대1로 잡았다. 멕시코는 남아공을 2대0으로 제압했다. 홍명보호는 2차전에서 멕시코까지 잡으면 이번 대회 '1호' 32강 진출팀이 된다.

Advertisement

홍 감독은 최정예 멤버를 내세웠다. 손흥민(LA FC)이 최전방 공격수로 나섰다. 이재성(마인츠)과 이강인이 양쪽 날개를 맡았다. 중원은 설영우(츠르베나 즈베즈다)-황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)-김문환(대전)이 조율했다. 수비는 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 담당한다. 골문은 김승규(FC도쿄)가 지킨다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 리라와 신경전을 벌이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 옐로우 카드를 받고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

킥오프. 팽팽한 긴장감 속 예상치 못한 일이 발생했다. 이강인이 로모를 막는 과정에서 타이밍이 약간 늦었다. 로모의 오른발을 밟았다. 심판은 이강인에게 곧바로 경고를 꺼내들었다. 이강인은 아쉬운 표정을 지었지만, 판정은 달라지지 않았다.

이날 경기는 우루과이 출신 구스타보 테헤라가 주심을 맡았다. 같은 우루과이 출신 카를로스 바레이로와 니콜라스 타란이 부심을 본다. 이번 경기 심판진은 전원 남미 출신으로 구성됐다. 대기심과 예비 부심은 각각 콜롬비아 출신 안드레스 로하스, 알렉산더 구스만이 담당하게 됐다.

Advertisement

1988년생인 테헤라 주심은 2014년 우루과이축구협회에서 프로 심판으로 데뷔했다. 이후 자국 리그에서 161번 주심을 맡았다. 2018년 국제심판 자격을 취득해 2019년 코파 수다메리카나 무대를 누볐다. 2020년 코파 리베르타도레스와 2025년 클럽월드컵에도 참여했다. 2023년 17세 이하(U-17) 월드컵과 2025년 20세 이하(U-20) 월드컵에도 참가했다. 그는 이번 경기를 통해 월드컵에 데뷔했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com