[멕시코전 현장 전반리뷰]'이강인→손흥민 황금찬스 아깝다' 홍명보 하이드레이션 폭풍지시 후 180도 확 달라진 경기력…주도권 되찾고 0-0 마무리

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼를 앞에 두고 슈팅을 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 선수들에 이야기를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호가 '난적' 멕시코와의 전반전을 성공리에 마무리하며 후반전에 대한 기대감을 키웠다.

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대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 전반전을 0-0 동점으로 마쳤다.

홍명보 월드컵대표팀 감독은 1차전 체코전(2대1 승)과 비교해 선발 한 자리만 바꿨다. 3-4-3(3-4-2-1) 포메이션에서 손흥민-이재성(마인츠)-이강인이 공격진을 구성했다. 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄시티)가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 김문환-설영우(츠르베나 즈베즈다)가 양 날개를 맡았다. 이한범(미트윌란)-김민재(바이에른 뮌헨)-이기혁(강원)이 그대로 스리백을 구축했다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 꼈다. 홍 감독은 멕시코 에이스 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 봉쇄하기 위해 발 빠른 김문환을 우측 윙백으로 배치하고, 설영우를 왼쪽으로 옮겼다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

대한민국은 전반 초반 상대의 강한 압박과 패스 플레이에 고전했다. 이강인은 전반 4분만에 하프라인 부근에서 루이스 로모를 향한 반칙으로 경고를 받았다. 7분 멕시코의 로베르토 알바라도와 브라이언 구티에레스가 잇달아 중거리 슈팅을 시도했다. 공이 위력없이 흘러가 김승규 품에 안겼지만, 상대의 박스 근처 패스 플레이에 수비진에 대처를 하지 못해 위기를 키웠다.

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그 중 이한범은 '에이스' 훌리안 키뇨네스를 상대로 고군분투했다. 하프라인까지 전진해 키뇨네스가 편하게 공을 잡지 못하도록 강하게 압박했다. 두 번이나 공격 전개를 성공적으로 막았다.

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16분 대한민국이 먼저 결정적 찬스를 잡았다. '패스 장인' 이강인이 박스 안으로 달려가는 손흥민에게 감각적인 로빙 패스를 찔렀다. 손흥민은 달려나온 상대 골키퍼 키를 넘기는 왼발 로빙슛을 시도했고 공은 골문 방향으로 뻗어나갔다. 황인범의 체코전 동점골 상황이 떠오르는 방면. 하지만 뒤따라오는 수비수가 몸을 날려 클리어링하며 무위에 그쳤다.

기회 뒤에 위기가 왔다. 20분, 호르헤 산체스가 우측 대각선 지점에서 띄운 크로스를 키뇨네스가 박스 안에서 헤더로 연결했다. 공은 바운드 되어 골문 왼쪽 방향으로 날아갔다. 김승규가 몸을 날려 공을 잡았다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 돌파 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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홍명보 감독은 하이드레이션 브레이크를 맞아 손가락을 써가며 선수들에게 '열혈 지시'했다. 작전 지시는 적중했다. '2쿼터'부터 이강인이 3선까지 내려오는 횟수가 늘었다. 전반 20분까지 강하게 전방 압박한 멕시코가 지친 타이밍에 이강인이 빌드업 과정에 적극적으로 관여하며 멕시코 선수들을 끌고 다녔다. 멕시코 홈팬은 늘어지는 경기 양상에 계속해서 야유를 퍼부었다. 하지만 이강인은 공을 빼앗길 줄 몰랐다. 그렇게 자연스레 주도권이 한국 쪽으로 넘어왔다.

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한국은 후방에서 빌드업을 하며 기회를 엿봤다. 전반 41분 설영우가 상대 박스 안 좌측에서 황인범이 찔러준 패스를 잡아 왼발슛을 시도했지만, 골대를 벗어났다. 43분 이강인의 오른발 중거리 슈팅이 수비벽에 막혔다. 45분, 골문 앞을 향한 이한범의 크로스를 받기 위해 이재성이 몸을 날렸지만 아쉽게 공이 발에 닿지 않았다. 멕시코는 당황한 기색이 역력했다.

아기레 감독은 계속해서 항의를 하다 주심으로부터 제지를 받았다. 전반은 득점없이 끝났다. 한국이 흐름을 가져왔다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com