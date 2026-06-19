BBC 극찬한 "손흥민 교체, 감독이 높은 연봉 받는 이유" 홍명보 용병술, 이번에도 돋보였다...조규성 위협적 헤더→엄지성 측면 지배

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 황희찬에게 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 후반 교체되는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]아쉬운 패배에도 불구하고, 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독의 용병술은 충분히 빛났다.

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대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다.

1차전 체코를 상대로 2대1로 승리했던 한국은 이번 2차전에서 승리한다면 32강 진출을 확정할 수 있는 상황, 그렇기에 '개최국' 멕시코를 상대로 총력전에 나섰다. 1차전에서 단 한자리만을 바꾼 베스트 라인업을 기용하며 승리를 위한 의지를 내비쳤다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

경기력에서 돋보였다. 멕시코의 거센 압박을 저지하고, 한국은 단단한 수비로 상대를 답답하게 했다. 전반 내내 멕시코를 완벽하게 틀어막았다. 아쉬움은 후반 초반 실수였다. 후반 5분 상대가 좌측에서 올린 크로스가 한국 박스 안 가운데 지점으로 높이 날아왔다. 김승규가 공을 캐칭하기 위해 골문을 비우고 달려나왔다. 하지만 공 근처에 서있던 이기혁과 사인 미스로 공을 놓치고 말았다. 이를 로모가 빈 골을 향한 슛으로 득점했다.

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리드를 내준 상황, 홍 감독의 결정은 오래 걸리지 않았다. 후반 12분 손흥민 이재성을 빼고 오현규(베식타시) 황희찬(울버햄튼)을 투입했다. 손흥민의 이른 교체는 지난 체코전 승리의 '킥'이었다. 후반까지 뛰어난 활동량으로 상대를 괴롭힌 손흥민을 빼고 오현규를 넣어 허점을 노려 역전승을 거뒀다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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영국의 BBC는 '그게 바로 감독이 큰 돈을 받는 이유다'며 '(손흥민을 빼고, 오현규를 투입한)결정이 당시에 옳은 결정이라고 생각하지 않았지만, 오현규가 승리를 이끌며 옳은 결정이 됐다. 이렇기에 주요 대회에서 감독을 맡은 삼들이 거액의 연봉을 받는 것이다'고 했다. 이날도 손흥민의 이른 교체 이후 한국은 주도권을 잡았다. 손흥민의 압박에 힘이 빠진 멕시코 수비들은 한국 공격수들의 견제에 고전했다.

이후 교체도 돋보였다. 후반 26분 설영우 김문환이 빠지고 양현준 엄지성이 투입됐다. 엄지성이 날카로웠다. 설영우의 자리에서 뛰기 시작한 엄지성은 특유의 돌파와 날카로운 크로스로 여러 차례 문전에 위협적인 기회를 전달했다. 후반 32분 투입된 조규성도 문전에서 헤더로 멕시코 골문을 두드렸다.

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결과는 아쉬웠지만, 홍명보 감독의 용병술은 한국 경기력에 확실한 효과를 가져왔다. 반드시 승리가 필요한 3차전 남아공과의 경기에서도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com