'슈팅 0개' 손흥민, 진짜 못했나?...위력적인 뒷공간 침투+아쉬운 마무리, '2선'이 더 나을수도

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 시도 후 오프사이드에 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 골키퍼를 앞에 두고 슈팅을 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'캡틴' 손흥민(LA FC)이 또 다시 침묵했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 1승1패로 조 2위를 지키는데 만족해야 했다. 1위는 2승의 멕시코다.

이날 경기에서 승리했더라면 32강행을 확정지을 수 있었다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 두 팀은 1무1패를 기록했다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있었다.

하지만 실수 한번에 무너졌다. 시종 홈팀 멕시코를 괴롭혔지만, 후반 5분 김승규(FC도쿄)의 어이없는 플레이로 고개를 숙였다. 이기혁(강원)과 충돌하며 흐른 볼이 공교롭게도 루이스 로모(과달라하라)에 향했다. 로모가 밀어넣으며 이날 유일한 골이 나왔다. 한국은 월드컵서 멕시코를 만나 3번 모두 패하며, 멕시코 징크스도 깨지 못했다. 결국 남아공과의 최종전 결과에 모든 것을 걸어야 되는 벼랑 끝 상황에 놓였다. 비기기만 해도 2위를 확정짓지만, 질 경우에는 멕시코-체코전 결과를 봐야 한다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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홍 감독은 이날도 손톱 카드를 꺼냈다. 지난 체코전에서 결승골을 넣은 오현규(베식타시)가 선발로 나서야 한다는 여론이 많았지만, 홍 감독의 선택은 손흥민이었다. 변함없이 최전방 원톱으로 기용했다. 멕시코의 뒷공간을 노리기 위한 승부수였다.

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이영표 KBS 해설위원은 "1차전 체코전에서 한국의 슈팅 기회 중 40%가 손흥민에게서 나왔다. 경기 이후 자료 살피면 손흥민의 순간 속도가 35km/h가 나왔다. 어제까지 확인했을 때 이번 대회 참가한 모든 선수 중 5위였다. 나머지는 20대 초중반이고, 손흥민만 30대다. 여전히 피지컬, 경험적인 면에서 대표팀에서 가장 위협적인 존재라는 생각이 든다"고 했다. 이어 "분명히 멕시코전에서도 결정적인 기회를 2~3번 가질 수 있다"며 "여전히 대표팀 내에서 득점할 가능성이 높은 선수 중 한 명"이라고 했다.

이 위원의 말대로였다. 손흥민의 침투는 여전히 위력적이었다. 전반 초반 한국은 멕시코의 강한 압박에 고전했다. 분위기를 바꿨다. 전반 16분이었다. 이강인의 절묘한 침투패스가 손흥민에 향했다. 손흥민은 골키퍼가 나온 것을 보고 로빙 슈팅을 시도했지만, 라인 앞에서 멕시코 수비가 걷어냈다. 손흥민의 위치는 아쉽게도 오프사이드였다.

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이 플레이 하나로 멕시코 수비가 겁을 먹었다. 초반처럼 라인을 올리지 못했다. 상대가 위로 올라오지 못하자, 한국이 볼을 점유하는 시간이 늘어났다. 뒷공간을 파고, 이강인이 내려와서 볼을 받아 뿌리는 장면이 늘어났다. 멕시코는 이 패턴에 아무것도 하지 못했다. 손흥민 효과였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 돌파 시도하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 아쉬워하는 손흥민. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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하지만 여전히 전성기와 비교해 슈팅 타이밍은 아쉬웠다. 후반 아크 정면에서 좋은 기회를 잡았지만, 우물쭈물하다 볼을 뺏겼다. 결국 손흥민은 이날 단 1개의 슈팅도 날리지 못했다. 후반 5분 김승규의 어이없는 실수로 실점한 후 홍 감독은 빠른 타이밍에 변화를 줬다. 손흥민을 빼고 오현규를 넣었다. 손흥민은 57분간 그라운드를 누비며 1개의 키패스만을 기록했다.

손흥민이 멕시코 수비진에 워낙 부담을 주는 존재였기 때문에, 교체 타이밍이 이른 느낌도 있었다. 하지만 손흥민을 보다 더 잘 쓰기 위해서는 활용법에 변화를 줄 필요가 있다. 이날 이재성(마인츠), 교체에 들어간 황희찬(울버햄턴)까지 왼쪽 윙포워드의 플레이는 아쉬웠다. 손흥민의 원래 포지션인 2선의 왼쪽으로 활용하는 법도 생각해볼만 하다. 아니면 오현규를 선발로 쓰고, 후반에 조커로 활용할 수도 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com