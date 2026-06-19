"운이 좋지 않았다!" 日 화들짝 놀랐다…GK 김승규 아쉬운 실수 '뼈아픈 실수가 나왔다' 韓 0-1 패배

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 막아서는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이기혁과 충돌한 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]김승규(FC도쿄)의 실수에 일본도 깜짝 놀랐다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다.

딱 한 장면이 두고두고 아쉬웠다. 한국은 0-0으로 팽팽하던 후반 5분 아쉽게 실점했다. 공중볼을 잡아낸 김승규가 이기혁(강원FC) 위로 떨어지면서 공을 놓쳤다. 이를 루이스 로모가 오른발 슈팅으로 연결해 득점했다.

일본 축구 전문 매체 '사커다이제스트'는 '뼈아픈 실수가 나왔다. 골키퍼 김승규가 공중볼을 잡는 과정에서 이기혁과 부딪쳐 공을 놓쳤다. 이를 로모가 재빨리 차 득점했다. 연계 실수 형태기도 하다'고 보도했다. 이 매체는 'DAZN'에서 해설을 맡은 모리시게 마사토(도쿄)의 말을 인용했다. 모리시게는 "조금 운이 안 좋았다"고 말했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 김승규와 조규성이 서로를 다독이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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한국은 이날 패배로 '경우의 수'를 삭제하지 못했다. 한국은 앞서 체코와의 1차전에서 2대1로 승리했다. 이날 멕시코까지 잡으면 조 1위로 32강 진출을 확정하는 것이었다. 하지만 아쉬운 패배로 뜻을 이루지 못했다.

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이제는 최종전 승리를 향해 달려야 한다. 한국은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 최종전을 치른다. 반드시 승점이 필요하다. 체코와 남아공이 나란히 1무1패(승점 1)로 하위권에 위치했다. 한국이 남아공을 잡으면 2위, 무승부일 경우 최소 3위 '와일드 카드'로 토너먼트에 진출할 수 있다. 조 2위로 토너먼트에 오르면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 29일 미국 LA에서 붙는다. 조 3위 '와일드카드'로 조별리그를 통과하면 두 가지 '경우의 수'가 날아든다. 30일 미국 보스턴에서 E조(독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르) 1위와 대결할 수 있다. 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 격돌한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com