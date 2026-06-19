'그만 좀 나불거려' 이강인의 분노, 韓 에이스 향한 멕시코의 선 넘은 도발, 그럼에도 끝까지 버텨냈다

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 리라와 신경전을 벌이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 지독한 견제, 화는 났지만, 에이스는 애써 삼켰다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다.

한국은 이번 패배로 아쉽게 조 2위에 그쳤다. 승리했다면 곧바로 A조 1위, 32강 진출을 확정할 수도 있었던 상황이었지만 아쉬운 결과를 피하지 못했다. 통한의 실점이 발목을 잡았다. 후반 5분 김승규의 실수 이후 이를 놓치지 않은 루이스 로모의 슈팅이 골망을 흔들었다. 한국은 이후 총공세에 나섰지만, 반전을 만들지는 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에 0-1 패배한 축구대표팀 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이강인은 이날도 체코전과 마찬가지로 오른쪽 윙어로 선발 출전했다. 다만 포지션의 국한되지 않았다. 최전방부터 최후방까지 오가며 경기 영향력이 대단했다. 전반 16분 이강인의 패스에 이어 손흥민이 감각적인 슈팅을 시도했지만, 골문 앞에서 수비 클리어링에 막혔다. 전반 29분에는 이강인의 패스를 이재성이 박스 안에서 잡으며 위협적인 장면이 연출되기도 했다. 이외에도 한국 공격에서 득점 기대가 큰 장면들은 이강인의 발끝이 번뜩일 때 나왔다.

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그렇기에 멕시코의 견제가 대단했다. 전반 17분 이강인은 멕시코 수비와 강하게 충돌했다. 이강인은 강한 충돌에 그라운드에 뒹굴기도 했다. 이후에도 멕시코 선수들은 끊임없이 이강인 곁에 다가와 견제와 트래시 토크를 시도했다. 이강인은 경기 도중 상대 발언에 '너무 떠든다'는 말을 연상시키는 제스터를 보이기도 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 선수들과 이야기 나누는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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충분히 짜증이 날 수도 있는 상황, 하지만 이강인은 경기 막판까지 냉철했다. 풀타임을 소화한 이강인은 이날 경기 가장 많은 3번의 키패스를 기록했으며, 패스 성공률 88%, 슈팅 2회, 크로스 성공률 100%, 드리블 성공 3회, 경합 성공 6회를 기록했다. 군계일학과 같은 경기력이었다. 또한 전반 4분 만에 경고를 수집했음에도, 이후 종료 휘슬이 울릴 때까지 상대 도발에 흔들리지 않으며 추가 경고를 수집하는 일은 없었다.

이강인은 경기 후 방송 인터뷰에서 "승리하려고 준비했는데 패배했다. 다음 경기를 잘 준비해야 겠다. 이미 경기는 지났다. 다음 경기 잘 준비해서 꼭 승리하겠다"고 했다. 성숙함까지 갖춘 에이스로 성장 중이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com