[멕시코전 현장인터뷰]'네 잘못 내 잘못 안 따졌다' 김승규, 이기혁 꼭 안아주며 "'빨리 잊자. 우리가 버티면 위에서 골 넣어줄거야'"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 하이드레이션 브레이크때 김승규가 이기혁을 다독이고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 윤진만 기자]"조금 더 집중을 했어야 했는데…"

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멕시코전에서 치명적인 실책을 범한 수문장 김승규(FC도쿄)가 고개를 떨궜다. 김승규는 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 0대1 패배로 마치고 "골키퍼란 포지션이 대체로 잘했다고 해도 실점을 하면 결과가 안 좋아지고 좋지 않은 평가를 받는다. 조금 더 집중을 했어야 했는데, 그러질 못해 이런 결과가 나왔다"라고 아쉬워했다.

김승규는 0-0 팽팽하던 후반 5분 한국 진영 페널티 지역에서 높이 뜬 공을 잡으려다 놓치고 말았다. 수비수 이기혁(강원)과 커뮤니케이션 과정에서 문제가 발생해 결과적으로 우리팀끼리 서로 방해한 꼴이 됐다. 흘러나온 공을 루이스 모로(과달라하라)가 빈 골문을 향해 밀어넣었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 볼 잡지 못하고 선취골 내주는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

김승규는 "공이 높이 뜬 상황에서 (공 주변에)우리 선수밖에 없다고 판단했다. 안전하게 나가서 잡으려고 했는데 결과적으로 그렇게 됐다"라고 한숨을 내쉬었다.

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실점 당시 크게 호통을 쳤던 맏형 김승규는 후반 22분 하이드레이션 브레이크를 맞아 이기혁을 꼭 안아줬다. 그는 "'빨리 잊자. 결과만 좋은 된다'라고 말해줬다. 우리가 뒤에서 버티면 위에서 (골)하나는 (해결)해줄 것이라고도 했다"라고 했다.

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대한민국은 이날 패배로 부담감을 안고 25일 남아프리카공화국과 3차전을 치르게 됐다. 김승규는 "남아공이 체코보다 조직력으로 잘 갖춰진 팀"이라고 경계한 뒤 "선수들끼리도 한 경기 남았기에 분위기 처지지 말자고 했다. 우리가 더 유리한 위치에 있다. 자력으로 32강에 진출할 수 있는 상황이다. 다시 한번 뭉쳐서 다음 경기 잘 하겠다"라고 다짐했다.

사포판(멕시코)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com