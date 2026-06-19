"손흥민, 너는 멕시코 사람"→"맛있는 타코 먹어라" 환호할 땐 언제고, 킥오프 전부터 쏟아진 극심한 야유, 태극전사 짓누른 개최국 효과

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기 전 손흥민이 웜업을 위해 그라운드로 나와 인사를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민에 대한 애정도, 한국에 대한 애정도 축구 앞에선 냉정했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 19일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패배했다.

1차전 체코를 상대로 2대1로 승리했던 한국은 이번 2차전에서 승리한다면 32강 진출을 확정할 수 있는 상황이었다. 그렇기에 '개최국' 멕시코를 상대로 총력전에 나섰지만, 아쉬운 패배를 피하지 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 축구대표팀이 멕시코에 0-1 패배했다. 멕시코 응원하는 축구팬들. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이날 경기장은 시작 전부터 뜨거웠다. 4만9800명을 수용 가능한 과달라하라 스타디움에 멕시코 팬이 가득 찼다. 일부 한국 팬들을 제외하고는 전 좌석을 초록색 물결이 채웠다. 경기 전부터 야유가 쏟아졌고, 경기 시작 후에도 마찬가지였다. 한국 선수가 공을 잡거나, 한국이 공격을 전개할 때는 어김없이 야유가 쏟아졌다. 멕시코의 득점 장면에서는 우레와 같은 함성이 터져나왔다. 진정한 개최국 효과가 나오는 순간이었다. 앞서 체코전에서 멕시코 팬들은 전적으로 한국편이었다. 한국과 체코 팬 사이에 거대하게 자리 잡은 멕시코 팬들은 '꼬레아'를 외쳤다. 이날은 정반대였다.

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손흥민을 향해서도 마찬가지였다. 손흥민은 그라운드에서 웜업을 하며 팬들에게 인사를 건넸다. 그러자 손흥민을 향한 야유가 터져나왔다. 손흥민은 멕시코 팬들로부터도 크게 사랑받는 선수 중 한 명이다. 멕시코 헤코르드에 따르면 한국 오픈 트레이닝에 방문한 멕시코 현지 팬들은 "손흥민, 당신은 이미 멕시코 사람이나 다름없다"며 환호하기도 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 축구대표팀이 멕시코에 0-1 패배했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 축구대표팀 선수들. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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체코전 이후 손흥민이 과달라하라 현지 타코 가게를 방문하자 일부 팬들은 개인 SNS를 통해 '대체 왜 거길 간 것인지 모르겠다', '그곳이 아닌 반대편의 더 맛있는 가게에서 먹어야 한다'고 했다. 멕시코 문화를 경험하는 손흥민에게 애정 가득한 관심을 보인 것이다. 하지만 경기장에서는 오로지 멕시코 뿐이었다. 태극전사들을 크게 짓누른 멕시코의 개최국 효과였다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com